Что произойдет с организмом, если пить сок из сельдерея каждый день: ответ экспертов

Регулярное употребление сельдерейного сока может благотворно повлиять на здоровье.

Сок из сельдерея стал популярным напитком среди сторонников здорового питания. Эксперты объяснили, действительно ли этот модный напиток может быть полезен для организма, пишет Health.

Сок из сельдерея примерно на 95% состоит из воды. Одна чашка такого напитка также содержит значительное количество калия – электролита, то есть минерала, который, в частности, помогает поддерживать водный баланс в организме.

Регулярное употребление сока из сельдерея может помочь организму оставаться достаточно увлажненным.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, в отличие от некоторых других соков, сок из сельдерея содержит мало сахара и углеводов, поэтому его употребление не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

Также он может способствовать поддержанию здорового уровня глюкозы благодаря улучшению чувствительности организма к гормону инсулину. Кроме того, небольшое количество магния в составе сока помогает глюкозе эффективнее поступать в мышечные клетки. Это может способствовать снижению уровня сахара в крови и обеспечивать более стабильный уровень энергии в течение дня.

Лучший контроль уровня сахара в крови имеет ряд преимуществ, в частности может снизить риск воспалительных процессов в организме, которые связывают с развитием диабета и сердечных заболеваний, говорится в статье, посвященной роли растительных диет и фитохимических веществ в лечении сахарного диабета и профилактике его осложнений.

Влияние на воспаление

Сельдерей является богатым источником антиоксидантов – соединений, которые помогают предотвращать повреждение клеток или уменьшать его последствия. В частности, этот овощ содержит природный антиоксидант апигенин.

Предварительные исследования предполагают, что концентрированные формы антиоксидантов в сельдерее могут поддерживать здоровье мозга. Это связано с тем, что многие заболевания, связанные с работой мозга, сопровождаются повреждением клеток и неконтролируемым воспалением. Антиоксиданты, содержащиеся в соке сельдерея, могут способствовать уменьшению этих процессов в рамках здорового питания и образа жизни, говорится в обзоре, посвященном применению сельдерея в неврологии.

Некоторые ранние исследования также указывают на то, что сельдерейный сок и содержащиеся в нём антиоксиданты могут оказывать положительное влияние на поддержание здорового уровня артериального давления и работы сердца, уменьшение воспалительных процессов и поддержание здоровья суставов.

Влияние на артериальное давление

Употребление сока из сельдерея может помочь снизить артериальное давление. Некоторые исследования показывают, что соединения в его составе могут способствовать этому, помогая кровеносным сосудам оставаться расширенными и открытыми. Также сельдерей может оказывать легкое мочегонное действие, то есть помогать организму выводить лишнюю жидкость. Это также может положительно влиять на уровень артериального давления.

Возможные риски употребления сока из сельдерея

Несмотря на пользу, сок из сельдерея имеет и определенные возможные риски. У некоторых людей псоралены – природные соединения, входящие в состав сельдерея, – могут повышать чувствительность кожи к солнечному свету и вызывать раздражение.

Также сельдерей может вызывать аллергические реакции, особенно у людей с чувствительностью к пыльце березы. Среди возможных симптомов – зуд, сыпь, отек в области рта и губ, а в редких случаях – затрудненное дыхание.

Кроме того, из-за высокого содержания витамина К сок из сельдерея может влиять на действие препаратов для разжижения крови. Стоит учитывать и то, что после удаления мякоти напиток содержит меньше клетчатки, чем целый овощ, поэтому часть пользы для пищеварения может теряться.

Подробнее о полезных напитках

Ранее были названы 8 напитков, которые помогут поддерживать здоровье кишечника. Как отмечалось в материале, напитки с высоким содержанием сахара могут оказывать негативное влияние.

Также диетологи назвали 5 полезных напитков, которые снижают давление. В частности, в списке были черносливовый сок и чай из гибискуса.

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