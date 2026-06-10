Путин заявил, что 'Орешники' специально промахнулись, но россияне не верят, – Forbes

Российский диктатор утверждает, что "Орешники" использовались в качестве полигонных испытаний и не были нацелены на военные объекты.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о применении баллистических ракет средней дальности"Орешник" вызвало волну критики даже среди российских военных блогеров. Правитель РФ фактически признал, что во время широко разрекламированных ударов ракеты не поражали военные объекты, а использовались для проверки своих характеристик, пишет Forbes.

В интервью российским СМИ Путин заявил, что пуски "Орешника" были своеобразными полевыми испытаниями.

По его словам, ракеты запускали не для поражения важных военных целей, а для проверки точности работы боеголовок. Для этого якобы выбирали объекты, результаты ударов по которым можно было легко зафиксировать с помощью беспилотников.

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В частности, он заявил, что после ударов российские дроны осматривали места падения боеголовок и измеряли результаты "с точностью до миллиметра".

Что известно об ударах

24 мая 2026 года Россия осуществила массированную атаку на Украину с применением двух ракет "Орешник", около 600 беспилотников и десятков других ракет.

Одна из ракет упала в районе Белой Церкви в Киевской области. По имеющимся данным, часть боеприпасов попала в гаражный кооператив и на территорию заброшенного предприятия.

Вторая ракета упала на оккупированной территории Донецкой области. Информации о значительных разрушениях или больших потерях в результате этих ударов не поступало.

Российские пропагандисты без аргументов

Особое возмущение вызвало то, что за несколько недель до заявления Путина российские пропагандисты и военные блогеры активно представляли "Орешник" как новейшее супероружие, которое якобы нанесло серьезные потери украинским военным объектам.

После слов главы Кремля многие из них фактически оказались в неловком положении, ведь их предыдущие утверждения были опровергнуты самим российским руководством.

В российском сегменте соцсетей начали появляться саркастические комментарии о том, что дорогостоящие ракеты использовались для ударов по гаражам, сараям и другим объектам, не имеющим военного значения.

Обозреватели предполагают, что заявление о "преднамеренных промахах" может быть попыткой объяснить отсутствие заметных результатов от применения новой ракеты.

По их мнению, существует несколько возможных версий: либо ракеты не смогли поразить запланированные цели, либо Кремль действительно использовал чрезвычайно дорогие боеприпасы для демонстрационного запуска.

"Тем временем украинские дальнобойные беспилотники продолжают опустошать российскую нефтяную промышленность, а новые украинские баллистические ракеты Fire Point FP-9, способные поразить Москву, будут развернуты этим летом. Тогда у российских блогеров будет еще больше тем для разговоров", – подытожило издание.

"Орешник" – это стоит знать

Напомним, аналитик Иван Киричевский ранее заявил, что РФ могла в общей сложности накопить не менее 10 ракет "Орешник". Он также подчеркнул, что у Украины нет средств для сбивания этого вида вооружения.

В то же время британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон, комментируя атаку оккупантов на Украину, назвал последнее использование Россией ракеты "Орешник" "очередным унижением Путина". Он отметил, что это может быть связано с тем, что в Киеве расположены системы ПВО "Петриот", которые ранее уже сбивали другие широко разрекламированные российские виды оружия.

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