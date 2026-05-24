Массированная атака на Украину: в Defence Express объяснили, промахнулся ли 'Орешник' на 80 км

Использование "Орешника" пока что скорее выглядит как инструмент давления и демонстрации возможностей, чем как высокоточное боевое оружие.

Российские войска во время ночной атаки 24 мая применили баллистическую ракету средней дальности"Орешник", нанеся удар по городу Белая Церковь в Киевской области.

Как пишет Defence Express со ссылкой на источники, это уже третье применение "Орешника" в так называемом "кинетическом" варианте. Во время массированного обстрела основной удар РФ был направлен на Киев с использованием дронов, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

На фоне этого возник вопрос, могла ли ракета отклониться от цели аж на 80 км и не планировал ли противник удар по столице. Однако аналитики склоняются к версии, что целью была именно Белая Церковь, вероятно, в частности один из военных объектов или аэродром.

По данным OSINT-канала"КиберБорошно", ракета попала на территорию гаражного кооператива. Это подтверждают и данные Киевской областной военной администрации о повреждении гражданской инфраструктуры и зданий предприятий в Белоцерковском районе.

Эффективность и вопросы к применению

Несмотря на масштабность заявлений об "Орешнике", эффективность его боевого применения вызывает сомнения. В соцсетях российские пользователи также жалуются на отсутствие боевой части во время таких запусков, что ставит под сомнение реальную боевую ценность ударов.

В то же время эксперты отмечают, что даже в "кинетическом" варианте ракета остается потенциально опасной для гражданского населения из-за высокой скорости и большого количества обломков.

Предыдущие удары и возможные цели

Ранее РФ уже применяла "Орешник": в ноябре 2024 года по Днепру и в январе 2026 года вблизи Львова. Тогда удары расценивались как демонстрационные или испытательные – в частности, для проверки реакции систем ПВО.

Также рассматривается версия, что такие атаки имеют пропагандистский эффект и направлены на психологическое давление, ведь запуск ракеты обычно сопровождается заблаговременными сообщениями о возможном применении.

Аналитики обращают внимание, что интервалы между применениями "Орешника" сокращаются. Если между первыми ударами прошло более года, то между вторым и третьим – всего несколько месяцев. Это может свидетельствовать о наращивании производства этих ракет в РФ.

По предварительным оценкам, Россия планировала изготовить до шести таких ракет за год, учитывая ограниченный запас и потери на испытаниях и предварительных пусках.

Атака "Орешником" по Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, российское Министерство обороны опубликовало циничное заявление о массированной ночной атаке на Киев и область, в результате которой пострадали десятки людей и зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, подтвердив применение "Орешника".

Основным направлением атаки были Киев и область. Масштабные разрушения зафиксированы на Лукьяновке. В частности, там дотла сгорел ТРЦ и рынок, также частично разрушено многоэтажное здание. Сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших.

Также Россия нанесла удар ракетой "Орешник" по Белой Церкви. В ГСЧС сообщали, что в результате атаки повреждены гаражный кооператив и предприятие.

