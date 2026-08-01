Почему нам снятся странные сны: ученые нашли объяснение

По словам учёных, картину сновидения формируют не только события прожитого дня.

Сны – это то, что переживает каждый из нас, но они всегда очень личны. Новое научное исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, показало, как именно формируется сюжет снов.

В исследовании приняли участие 207 взрослых итальянцев. С 2020 по 2024 год они ежедневно записывали, что им снилось ночью и что происходило днём. Всего исследователи собрали более 3300 таких описаний. Кроме того, участники прошли тесты на память, внимание, особенности характера и качество сна.

Сравнивая сны с описаниями дневной жизни, учёные заметили чёткую разницу. Во сне меньше размышлений о себе и своих мыслях, зато больше ярких образов, разных людей и странных, необычных событий.

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Что влияет на сны?

Оказалось, что определенные черты характера человека влияют именно на то, что ему снится. Например, выяснилось, что люди, склонные часто отвлекаться и "витать в облаках", видят более "рваные" и калейдоскопические сновидения. Зато те, кто любит искать глубокий смысл в своих сновидениях, видят более эмоционально насыщенные и реалистичные сны с большим количеством деталей.

Это означает, что не только события прошедшего дня, но и более глубокие черты характера определяют, будут ли сны спокойными, яркими или тревожными.

Отдельно ученые изучили сны людей во время первого строгого ковидного локдауна весной 2020 года. В тот период сны чаще содержали ощущение ограничений и более сильные эмоции. Впоследствии, когда жизнь итальянцев вернулась в нормальное русло, эти особенности постепенно исчезли.

Это показывает, что крупные общие трудности влияют на то, что мы видим во сне, но со временем мозг адаптируется.

"Эти результаты демонстрируют, что стабильные индивидуальные черты и случайные переживания совместно формируют семантику снов", – пишут исследователи.

Исследование интересно тем, что в нем использовался большой объем реальных данных, собранных в течение нескольких лет, а не просто опросы. Ученые показали, что сны – это не просто случайные картинки. Они связывают наше постоянное "я" с тем, что происходит вокруг.

Такие выводы помогают лучше понять, как наш мозг обрабатывает эмоции, воспоминания и стресс. В будущем это может быть полезно для психологов и врачей, работающих с тревожностью, кошмарами или проблемами со сном.

Новости науки

Как писал УНИАН, ученые проанализировали почти 20 тысяч музыкальных произведений за последние четыре столетия и пришли к выводу, что музыка постепенно становится проще и однообразнее. Даже классика и джаз демонстрируют тенденцию к упрощению, приближаясь по структуре к современным жанрам.

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