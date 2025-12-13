Глава СВР поделился, что РФ физически может разместить пусковую установку для "Орешника" в Беларуси, но без строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Это средство давления прежде всего на Европейский Союз и НАТО, а не на Украину. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко в комментарии "Укринформу".

"Мы видим меры по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы", - рассказал он.

Иващенко добавил, что Россия физически может разместить пусковую установку для "Орешника" в Беларуси. Тем не менее, без строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Глава СВР отметил, что Беларусь не сможет применять "Орешник" самостоятельно. Он объяснил, что эта ракетная система будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

Иващенко считает, что размещение "Орешника" на территории Беларуси призвано усилить давление на Европу. Также он подчеркнул, что так Россия хочет обезопасить "Орешник" от поражения Украиной.

"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси - это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - добавил глава СВР.

Чем размещение "Орешника" в Беларуси грозит Украине

Ранее в Forbes оценили, как размещение "Орешника" в Беларуси может угрожать обороноспособности Украины. В издании отметили, что если Россия решит запустить "Орешник" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины.

Кроме того, у ВСУ будет меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет, говорится в статье. В издании подчеркнули, что Украина теперь будет внимательно следить за развитием событий в Беларуси.

