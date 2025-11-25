Израильская система уже доказала свою эффективность против баллистических ракет средней дальности.

Германия готовится объявить о боевой готовности израильской системы противоракетной обороны Arrow-3, способной перехватывать баллистические ракеты средней дальности.

Как сообщает немецкое издание ESUT, церемония состоится 3 декабря на авиабазе Feuerwehr Holzdorf, расположенной в 70 км от Берлина. На модернизацию этой базы в 2024-2027 годах предусмотрено 98 млн евро.

По мнению аналитиков Defence Express, достижение статуса Initial Operating Capability (IOC) полностью соответствует графику, заложенному в контракте между Германией и израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), подписанном в сентябре 2023 года. Стоимость сделки составляет $3,5 млрд, а завершение поставки было запланировано на конец этого года и, похоже, производители идут по плану.

В будущем Бундесвер планирует развернуть Arrow-3 еще на двух дополнительных позициях, но точная их локация не раскрывается. Полную оперативную готовность система должна получить к 2030 году.

"Arrow 3 перехватывает баллистические ракеты, как минимум, средней дальности вне пределов атмосферы путем кинетического перехвата. Именно эта система позволит Германии защититься от атак такими ракетами, как российский "Орешник". При этом Arrow 3 уже доказала свою эффективность в борьбе с баллистическими ракетами средней дальности во время отражения Израилем атак Ирана", - отметили аналитики.

Важной составляющей комплекса является РЛС EL/M-2080 Green Pine, версия Block-B которой способна обнаруживать цели на расстоянии до 900 км.

Кроме Arrow-3, Германия уже приняла решение закупить перспективную систему Arrow-4, находящуюся на завершающей стадии разработки. Ее назначение - перехват целей в верхних слоях атмосферы, где Arrow-3 работает менее эффективно.

На более низком уровне немецкой противоракетной обороны остаются комплексы Patriot PAC-3, которые отвечают за поражение баллистических и аэробаллистических угроз на высотах до 20-30 км и непосредственно над объектами.

Напомним, Китай быстро продвигается к созданию "космического истребителя", предназначение которого - уничтожение американских спутников на орбите. Аналитики Defense Express считают, что уничтожать спутники с помощью зенитных ракет невероятно дорого. Также это создает проблему засоренности орбиты - именно поэтому нужно многоразовое дешевое оружие, способное уничтожить очень много целей. На земле подобное оружие малоэффективно.

