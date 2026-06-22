Россия ударила по дому многодетной семьи в Сумской области: среди погибших - 13-летний мальчик

Кроме того, некоторые члены семьи получили ранения.

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по дому многодетной семьи в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура в Facebook.

Отмечается, что в результате атаки погибли 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка. Кроме того, ранения получили другие члены семьи. В частности, 31-летняя мать мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранительными органами документируют последствия нападения. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

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Удары РФ: другие важные новости

Напомним, вечером 21 июня российские оккупанты нанесли удар "Искандером" по Одесской области. Сообщается, что целью атаки стало сельскохозяйственное предприятие. В результате вражеского удара один человек погиб, еще трое получили ранения.

Также в ночь на 22 июня захватчики нанесли удары по двум гражданским иностранным судам в Черном море. ВМС ВС Украины провели спасательную операцию по эвакуации экипажа, однако на турецком сухогрузе вспыхнул пожар, погиб гражданин Египта.

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