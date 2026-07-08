В НАТО одобрили итоговую декларацию саммита: что пообещали Украине

В этом году Украина должна получить помощь в сфере безопасности на сумму 70 млрд евро, а также аналогичную сумму в 2027 году.

Лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора выразили непоколебимую поддержку Украине. На этот и следующий год они обязуются предоставить Украине значительное финансирование на помощь в сфере безопасности. Об этом говорится в декларации глав государств и правительств стран-членов НАТО по итогам саммита в Анкаре.

В частности, как отмечают лидеры стран Альянса, Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, а союзники сохраняют единство в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

В то же время отмечается, что европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют подавляющее большинство помощи в сфере безопасности для Украины благодаря двусторонним и многосторонним механизмам.

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Как подчеркивают союзники, эта "поддержка должна быть равноправной, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе".

"На 2026 год союзники обязуются выделить Украине 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение, а также подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", – отмечается в декларации.

В этой связи союзники приветствуют решение Европейского Союза предоставить Украине финансирование на период 2026–2027 годов в рамках займа в поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

Западная военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Украина и США уже обсуждали передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. В то же время Украина стремится заручиться соответствующей поддержкой других союзников по НАТО, чтобы воплотить эти намерения в реальность.

Со своей стороны Зеленский на саммите НАТО подчеркнул, что Украина превратилась из "потребителя безопасности" в стратегический актив альянса, способный усилить его оборонный потенциал. Президент добавил, что наибольший эффект для безопасности Европы наступит тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО, ведь Путин может попытаться расширить войну за пределы Украины.

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