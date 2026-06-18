РФ приступила к строительству одной из своих самых мощных многоцелевых подводных лодок

17 июня на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Севмаш" состоялась церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М". Об этом российская государственная корпорация сообщила в своём Telegram-канале.
В настоящее время на вооружении российского ВМФ находятся четыре подводные лодки проекта "Ясень-М" - это "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". Кроме того, в составе российского флота находится подводная лодка базового проекта "Ясень" - К-560 "Северодвинск".
По словам россиян, сегодня на различных этапах строительства на предприятии "Севмаш" находятся еще несколько атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М". Ранее спущенная на воду подводная лодка К-572 "Пермь" проходит заводские ходовые испытания.
Подводные лодки проекта 885 "Ясень"
Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" (базовая и модернизированная версия - 885М) - это самые современные ударные подводные лодки России. Они представляют серьезную угрозу благодаря своей скрытности и универсальному вооружению, позволяющему поражать как морские, так и наземные цели на большом расстоянии.
По имеющимся данным, на подводных лодках проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом по борту в районе ограждения выдвижных устройств.
За ограждением находятся восемь вертикальных ракетных шахт, в каждой из которых размещаются ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон".
Последний комплекс сами россияне называют "гиперзвуковым". Заявленная скорость ракеты достигает 8–9 Махов (около 9000-11000 км/ч). Операционную дальность "Циркона" оценивают в 600-1000 км.
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Ранее УНИАН сообщил, что российский крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и глубокой модернизации.
Крейсер входит в число крупнейших боевых кораблей в мире. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн. Корабль оснащен ядерной энергетической установкой.
По имеющейся информации, в ходе модернизации "Адмирал Нахимов" должен был быть оснащен 80 универсальными пусковыми установками УКСК 3С14, предназначенными для применения различных типов вооружения, в частности, ракет типа "Циркон".
Напомним также, что Россия приступила к строительству одного из своих крупнейших многоцелевых кораблей. В частности, недавно на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".