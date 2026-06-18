РФ приступила к строительству одной из своих самых мощных многоцелевых подводных лодок

Подводные лодки проекта 885 "Ясень" являются самыми опасными российскими многоцелевыми подводными лодками.

17 июня на предприятии Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Севмаш" состоялась церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М". Об этом российская государственная корпорация сообщила в своём Telegram-канале.

В настоящее время на вооружении российского ВМФ находятся четыре подводные лодки проекта "Ясень-М" - это "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". Кроме того, в составе российского флота находится подводная лодка базового проекта "Ясень" - К-560 "Северодвинск".

По словам россиян, сегодня на различных этапах строительства на предприятии "Севмаш" находятся еще несколько атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М". Ранее спущенная на воду подводная лодка К-572 "Пермь" проходит заводские ходовые испытания.

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Подводные лодки проекта 885 "Ясень"

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" (базовая и модернизированная версия - 885М) - это самые современные ударные подводные лодки России. Они представляют серьезную угрозу благодаря своей скрытности и универсальному вооружению, позволяющему поражать как морские, так и наземные цели на большом расстоянии.

По имеющимся данным, на подводных лодках проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" установлено десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом по борту в районе ограждения выдвижных устройств.

За ограждением находятся восемь вертикальных ракетных шахт, в каждой из которых размещаются ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон".

Последний комплекс сами россияне называют "гиперзвуковым". Заявленная скорость ракеты достигает 8–9 Махов (около 9000-11000 км/ч). Операционную дальность "Циркона" оценивают в 600-1000 км.

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Ранее УНИАН сообщил, что российский крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и глубокой модернизации.

Крейсер входит в число крупнейших боевых кораблей в мире. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн. Корабль оснащен ядерной энергетической установкой.

По имеющейся информации, в ходе модернизации "Адмирал Нахимов" должен был быть оснащен 80 универсальными пусковыми установками УКСК 3С14, предназначенными для применения различных типов вооружения, в частности, ракет типа "Циркон".

Напомним также, что Россия приступила к строительству одного из своих крупнейших многоцелевых кораблей. В частности, недавно на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

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