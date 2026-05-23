После 25-летнего перерыва: Россия возвращает в море один из самых мощных атомных крейсеров в мире

Россия готовит к испытаниям атомный крейсер "Адмирал Нахимов", который может заменить устаревший флагман флота и стать символом восстановления морской мощи РФ.

Российский атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов", который более четверти века находился на модернизации, может приближаться к возвращению в строй и началу новых испытаний.

Как сообщает обозреватель Thord Are Iversen, на основе спутниковых снимков корабль недавно переместили к демагнитизационному причалу верфи "Севмаш". Это первое заметное движение с начала года, что может свидетельствовать о подготовке к морским испытаниям.

Эксперты отмечают, что на таких причалах проводится размагничивание корпуса – обязательная процедура перед выходом в море после ремонта или модернизации.

Видео дня

"Такие действия с высокой вероятностью приведут к выходу "Адмирала Нахимова" в море", – отмечают аналитики издания Defense Express.

По предварительным данным, завершение одного из этапов испытаний в России фиксировали еще в сентябре 2025 года, а ранее корабль уже выходил в море для тестов. Это дает основания предполагать, что программа модернизации постепенно приближается к финальной стадии.

В то же время сроки полного ввода корабля в строй остаются неопределенными – проект неоднократно затягивался и длится уже более 25 лет.

Причиной активизации работ может быть состояние другого российского атомного крейсера – "Петр Великий", который, по оценкам, нуждается в капитальном ремонте или даже может быть списан. В таком случае "Адмирал Нахимов" рассматривается как его потенциальная замена.

После модернизации корабль должен получить значительно усиленное вооружение: вместо 20 ракет П-700 "Гранит" планируется установка до 80 универсальных пусковых установок УКСК 3С14, способных применять ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

В то же время эксперты ставят под сомнение практическую целесообразность одного такого большого корабля в современных боевых условиях, где он может стать приоритетной целью для поражения. По мнению аналитиков, его значение для России может быть не столько боевым, сколько имиджевым – как символ флотской мощи и платформа для демонстрации силы.

"Адмирал Нахимов" – последние новости

Напомним, в августе 2025 года, после почти трех десятилетий простоя, российский атомный линейный крейсер класса "Киров" "Адмирал Нахимов" вышел в Белое море, начав испытания перед запланированным возвращением в строй в 2026 году.

Как пишет 19fortyfive, на бумаге модернизированный "Нахимов" может быть одним из самых мощно вооруженных надводных боевых кораблей на планете, но на самом деле этот проект может оказаться пустой тратой средств, поскольку Россия не сможет использовать его в бою.

Вас также могут заинтересовать новости: