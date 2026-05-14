Россия начала строительство одного из своих крупнейших многоцелевых кораблей

Фрегаты проекта 22350 – одни из самых больших кораблей в составе ВМФ России, построенных после распада СССР.

На судостроительном заводе ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация") "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов". Об этом сообщил канал корпорации.

Девятому кораблю серии присвоили имя бывшего главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова.

Фрегаты проекта 22350 являются одними из крупнейших и мощнейших боевых кораблей в составе ВМФ РФ, построенных после распада Советского Союза. Длина корабля проекта 22350 составляет 135 м, а ширина – 16,4 м. В состав экипажа входят 186–210 человек.

Фрегаты предназначены для выполнения широкого спектра задач, в частности поражения надводных кораблей и подводных лодок, уничтожения конвоев и десантных средств, а также для совместных действий с морскими десантами, дозорной службы и охраны границ.

Корабли проекта 22350 могут нести высокоточное ракетное вооружение большой дальности, в частности гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Они также являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". Фрегаты проекта 22350 вооружены зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут" и противолодочным торпедным комплексом "Пакет-НК". На кораблях этого проекта может базироваться вертолёт Ка-27.

В настоящее время на Северном флоте РФ уже несут службу три фрегата проекта 22350 – головной "Адмирал Горшков" и два серийных корабля. Всего серия будет состоять из десяти кораблей этого типа.

Напомним, в мае в российском Балтийске состоялась церемония принятия в состав Балтийского флота РФ малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт").

Корабль был построен АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" в Отрадном (Ленинградская область) и стал четвертым МРК проекта 22800, переданным ВМФ этим предприятием, а также восьмым кораблем этого типа, введенным в состав флота РФ.

А еще ранее на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась церемония закладки 16-го морского тральщика проекта 12700 "Александрит", которому присвоили имя "Дмитрий Глухов".

