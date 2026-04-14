Новая украинская ракета для ПВО: аналитики предположили, что 'Коралл' готовят под Patriot

Украина разрабатывает новую линейку систем вооружения для ПВО.

На выставке вооружений Украина впервые публично продемонстрировала новую ракету класса "земля-воздух". Авторитетный военный портал The War Zone идентифицировал ее как ракету "Коралл".

Издание отметило, что о разработке этой ракеты известно уже некоторое время. Ее создают как часть украинских наземных систем ПВО.

"Новая ракета имеет некоторые признаки концепций и макетов "Коралл". Хотя нельзя исключать возможности того, что некоторые функции добавлены для контрразведывательных целей. Хотя точно известно, что Украина имеет активную отечественную программу разработки ракет противовоздушной обороны", – добавил автор, проанализировав показанную ракету.

Судя по внешнему виду ракеты, она похожа на испытательный снаряд или даже серийное оружие, а не на макет.

Автор напомнил, что ракету "Коралл" украинское конструкторское бюро "Луч" представило в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Она предназначена для вооружения систем противовоздушной обороны средней дальности.

Изначально "Луч" заявлял, что дальность полета "Коралла" составит от 30 до 50 километров. К 2023 году эту дальность, очевидно, пересмотрели до 100 километров, что отнесло бы его к классу дальнобойных ракет, хотя и на нижнюю границу.

Характеристики, о которых ранее упоминал "Луч", включают вес 300 килограммов с 25-килограммовой боеголовкой и скорость 3600 километров в час.

"Коралл" должен работать против баллистических [ракетных] целей. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям", – сказал тогда руководитель конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.

Коростелев добавил, что ракета будет оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения "Оникс" от украинской компании Radionix. Он также сказал, что разработка новой ракеты "завершена на 70 процентов".

В конце 2023 года Министерство обороны Украины определило противовоздушную оборону, в частности дальнейшее развитие зенитно-ракетного комплекса "Коралл", одним из своих главных приоритетов на 2024 год. В тот момент тогдашний заместитель министра обороны Иван Гаврилюк обозначил потребность в мобильных зенитно-ракетных комплексах с дальностью более ста километров. Предполагалось, что это будет включать и "Коралл".

В прошлом месяце сообщалось, что Украина подписала соглашение о сотрудничестве с Испанией в области средств противовоздушной обороны, включая ракеты. Как сообщалось, и "Луч", и "Радионикс" участвовали в этой инициативе, объединив усилия с испанской группой Sener, которая производит компоненты для ракет IRIS-T. Помимо воздушного запуска, IRIS-T используется в системах противовоздушной обороны малой дальности, а также поставляется в Украину для использования в этом режиме.

Другие подробности о ракете "л" неизвестны.

"Говорят, что ракета широко использует различные уже существующие подсистемы, некоторые из которых уже проверены, вероятно, включая двигатель, инерциальную навигационную систему и радио- и/или лазерный бесконтактный детонатор", – добавило издание.

Ожидается также, что "Коралл" будет использовать "газодинамическую систему управления с обычными управляющими поверхностями, соединенными с лопастями вектора тяги в выпускном сопле, для обеспечения маневренности на "конечной стадии". Отмечается, что это необходимо для перехвата высокоманевренных целей и целей, находящихся на экстремальных высотах. Однако, хотя в оригинальном макете "Коралл" на носовой части корпуса были установлены двигатели типа Patriot PAC-3 для достижения чрезвычайной точности на конечной фазе перехвата, они исчезли из последней версии, которая также имеет обновленные направляющие стабилизаторы с увеличенной площадью поверхности.

Почему Украина остро нуждается в ракетах для ПВО

В ракетах средней и большой дальности класса "земля-воздух" Украина полагалась преимущественно на советские комплексы и ограниченное количество западных систем ПВО, таких как американские Patriot и франко-итальянская SAMP/T. А спрос на наземные системы ПВО в настоящее время возрос.

"Чтобы компенсировать дефицит, Украина при поддержке США запустила программу "FrankenSAM", в рамках которой она использовала существующие возможности арсенала Вооруженных сил Украины для быстрого обеспечения крайне необходимых дополнительных средств противовоздушной обороны", – напомнило издание.

Растет список наземных систем ПВО, которые стреляют перепрофилированными ракетами, но они не имеют большой дальности. А ракета "Коралл" должна обеспечить гораздо большую дальность стрельбы, чем большинство зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM, а также иметь возможность борьбы с баллистическими ракетами. Она может обеспечить замену более дальнобойным системам советской эпохи.

На данный момент неизвестно, были ли проведены испытания ракеты и запущена ли она в серийное производство. Также пока неизвестно, с какими пусковыми установками она будет совместима. Автор предположил, исходя из концепции FrankenSAM, что она может "найти свой путь к существующим пусковым установкам серии С-300 или даже Patriot".

Он добавил, что разрешение на публичную демонстрацию "Коралла" подчеркивает тот факт, что Украина остро нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Недавний конфликт на Ближнем Востоке еще больше затрудняет для западных союзников Киева поддержку и без того скромных поставок более мощных систем противовоздушной обороны: "Очевидно, что Украине нужна ракета класса "земля-воздух" типа "Коралл", причем такая, которая доступна в достаточном количестве, чтобы помочь противостоять вызовам постоянных российских атак".

Другие украинские ракеты

Среди других образцов оружия, представленных на выставке, организованной по случаю праздника работников оборонной промышленности страны, были крылатая ракета наземного базирования "Нептун" и управляемая артиллерийская ракета "Вильха".

Также на выставке показали ракету-дрон Areion, разработанный на базе существующей "Паляницы". Разработка имеет боевую часть до 120 кг и дальность полета до 600 км.

Добавим, что появилась информация о разработке в Украине баллистических ракет, способных преодолевать расстояние в 500 км. Известно, что было осуществлено как минимум два пуска таких ракет.

