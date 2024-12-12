Модернизированные ЗРК получили все зенитные ракетные полки Сухопутных войск, которые имеют на вооружении "Осу".

В Сеть выложили новые фото зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса", оснащенного советскими управляемыми ракетами Р-73, которые в базовой конфигурации предназначены для истребителей. Фотографии можно увидеть на сайте благотворительного фонда "Вернись живым".

""Вернись живым" впервые в истории благотворительности модернизировал зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении. В модернизацию "Осы" фонд вложил более 14 млн грн.

Отметим, что фото ЗРК "Оса" с ракетами Р-73 были показаны еще в мае. Впрочем, рассмотреть конструктивные особенности комплекса было трудно из-за плохого качества изображения.

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Как сейчас говорят в "Вернись живым", модернизированные ЗРК получили все зенитные ракетные полки Сухопутных войск ВСУ, которые имеют на вооружении "Осы".

"Авиационная ракета имеет некоторое преимущество, ведь работает по принципу "выстрелил - забыл", ее не надо сопровождать как штатную ракету "Осы". Сразу после выстрела Р-73 можно перемещаться с позиций, чтобы не получить ответный удар", - приводит фонд слова своего консультанта, военнослужащего Алексея Дубинки.

Отмечается, что модернизированные комплексы сохранили возможность использовать штатные ракеты 9М33М3, впрочем ВСУ все чаще сталкиваются с их нехваткой. Именно поэтому и была выбрана такая довольно необычная схема модернизации ЗРК.

Обычная "Оса" может поражать воздушные цели на дальности до 10 км. По мнению специалистов, использование ракеты Р-73 может увеличить дальность на 2-3 км.

Украинские ЗРК - что интересного

Ранее сообщалось, что Украина вместе с западными союзниками создала гибридные системы ПВО FrankenSAM.

Один из вариантов гибридной системы противовоздушной обороны сочетает пусковые установки от ЗРК "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow.

Также в октябре прошлого года сообщалось об испытаниях импровизированной наземной пусковой установки, которая может применять американские ракеты AIM-9 Sidewinder и украинские РЛС.

Тогда же стало известно об интеграции вооружения от зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot к советским ЗРК и радиолокационным станциям украинского производства.

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