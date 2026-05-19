Украина за сутки может перекрыть экспорт нефти из РФ в двух морях, - основатель Fire Point

Украина может за сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном морях. Об этом в интервью Янине Соколовой сказал Денис Штилерман, основатель компании Fire Point, который подчеркнул, что "мы впервые за всю историю имеем реальный шанс разрушить Российскую империю".

"Мы можем за сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном морях… Вы объявляете морскую блокаду. Затем к танкеру подлетает дрон, включаешь международный 16-й канал и говоришь: "Уважаемый танкер, если вы через 15 минут не измените направление движения, вы будете атакованы в ходовое отделение", - отметил он.

В то же время, если танкер начинает стрелять, то "это уже не танкер, а военное судно", и будет нанесен ответный удар, который "будет стоить очень-очень мало для нас".

"Да, наверное, россияне закроют нам порт Одессы. Но мы закроем им сотни миллиардов долларов от нефти, которую они могут продавать сейчас", - добавил основатель Fire Point.

"Гораздо проще просто не давать танкерам туда заходить, и все", - сказал Штилерман.

Россия теряет добычу нефти

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что успешным результатом серии украинских дальнобойных ударов по НПЗ России стало то, что россияне сокращают нефтеперерабатывающие мощности и останавливают скважины.

По его словам, для того, чтобы возобновить добычу на скважинах, России нужно сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже на колебания рынка.

