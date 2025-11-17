Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое предусматривает усиление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale производства Dassault, сообщают французские СМИ.

"Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, о чем Владимир Зеленский сообщил Томасу Мисрахи с TF1-LCI", - говорится в сообщении.

Об этом президент сказал сразу после того, как Киев и Париж подписали "историческое" соглашение о помощи Украине. Больше никаких подробностей французские СМИ пока не сообщают.

Французские истребители для Украины

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое предусматривает усиление Украины. Оно предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T.

Что касается истребителей Rafale, то французские источники сообщают, что с момента принятия решения до фактической поставки Rafale в основном проходит до трех лет из-за производственных циклов, несмотря на то, что Франция увеличила темпы выпуска.

В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

