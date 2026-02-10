Эксперт назвал главное препятствие, которое будет тормозить закупку Rafale и Gripen для Украины

По словам эксперта, если своевременно не заключить конкретный контракт, получение заказа будет отложено.

На данный момент Украина не имеет твердых контрактов на поставку истребителей Rafale и Grippen – для этого нужно около 50 миллиардов евро. Об этом в эфире канала Киев24 рассказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

"На данный момент нет твердых контрактов. Пока что – декларации, предварительные договоренности и о 150 истребителях Gripen, и о 100 Rafale", – сказал специалист.

Поэтому, по его словам, пока не будет решен вопрос, где взять 50 млрд евро – это примерно такая общая цена закупки, говорить, когда Украина начнет получать заказы, – трудно. Как пояснил Катков, пока не будут подписаны "твердые" документы, поступление бортов будет откладываться, и перспектива получения перенесется на конец 2030-х годов.

Катков отметил, что советские самолеты, которые имеет Украина, уже почти исчерпали свой ресурс. Сейчас ситуацию спасают, в частности, самолеты, которые наша страна получает от западных партнеров, но они тоже бывшие в употреблении, подчеркнул эксперт.

Gripen и Rafale для Украины

Напомним, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце также прокомментировал планы Украины по получению в течение 10 лет 150 истребителей Gripen и 100 Rafale. По его словам, речь идет о 250 самолетах, которые соответствуют существующим требованиям поля боя, вызовам, которые есть именно в воздушной компоненте ведения войны. Специалист сказал, что советские МиГ-29, Су-25 и т.д., которые используются сейчас Украиной, уже исчерпают свои возможности в ближайшие годы. А самолеты F-16, которые Украина сейчас имеет на вооружении, не являются новыми машинами - срок их эксплуатации составит еще около 5-10 лет, считает эксперт. Он предположил, что некоторые из них можно будет модернизировать или восстановить для дальнейшего использования. Тогда это продлит их жизнь еще на 5 лет.

