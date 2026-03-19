Франция и Германия дают последний шанс для разработки истребителя нового поколения

Программа FCAS, в которую также входит Испания, призвана заменить немецкие самолеты Eurofighter и французские Rafale.

Франция и Германия попытаются еще раз договориться о совместной разработке истребителя нового поколения. Срок выполнения этой задачи истекает в апреле. Об этом пишет Politico.

Проект "Будущая боевая авиационная система" уже несколько месяцев находится в состоянии застоя из-за острых разногласий между французской компанией "Dassault Aviation" и немецкой "Airbus Defence and Space". Однако в четверг французские и немецкие чиновники сообщили, что попытаются возобновить работу над программой.

"Они просто не могут прийти к согласию. Наша задача - обеспечить, чтобы они достигли соглашения, поэтому мы совместно решили запустить инициативу, чтобы сблизить Airbus и Dassault в ближайшие недели. Это должно происходить в спокойной и уважительной манере, именно для того, чтобы определить сферы, где есть общая позиция", - подчеркнул журналистам президент Франции Эммануэль Макрон накануне заседания Европейского совета.

Видео дня

В то же время немецкий чиновник сказал журналистам:

"Германия и Франция договорились о последней попытке посредничества между отраслями, которую будут проводить эксперты. Учитывая предстоящие решения по федеральному бюджету, результат должен быть достигнут до середины апреля".

В Politico подчеркнули, что программа FCAS, в которую также входит Испания, должна заменить немецкие самолеты Eurofighter и французские Rafale примерно к 2040 году. Эта программа включает боевой самолет, который является основной причиной разногласий между двумя оборонными гигантами, а также беспилотники и боевое облако.

Несмотря на то, что канцлер Германии Фридрих Мерц открыт к разработке двух отдельных самолетов, Макрон отверг такой вариант.

Авиация в мире - последние новости

