Тайвань перешел в состояние боевой готовности: у островов заметили чужие военные корабли

Пекин стягивает флот и авиацию к стратегическим базам.

Тайвань перешел в состояние повышенной боевой готовности из-за появления китайских военных кораблей в водах вблизи стратегических островов, сообщает Reuters.

В Министерстве обороны Тайваня отметили, что вечером 27 апреля эсминец и фрегат КНР вошли в воды к юго-западу от островов Пеньху, где расположены ключевые военно-морские и авиабазы страны. Уже утром во вторник количество вражеских судов вокруг острова возросло до девяти, а в небе было обнаружено 22 военных самолета.

По имеющимся данным, тайваньские военные "тщательно контролировали формирование и принимали соответствующие меры с применением морских и воздушных сил". Пекин, в свою очередь, называет такие действия "полностью оправданными и разумными", обвиняя в напряженности правительство в Тайбэе.

Как говорится в материале, Китай ежедневно отправляет свои силы в воды и небо вокруг острова, пытаясь доказать свои претензии к суверенитету.

Президент Тайваня Лай Чин-те назвал такие операции тактикой "серой зоны", цель которой – истощить силы обороны без открытого боя. По его мнению, "психологическое давление растет с каждым днем".

Для противодействия угрозе Тайвань планирует усилить береговую охрану. Как сообщил лидер страны, это включает "интегрированные возможности морского и воздушного наблюдения, а также увеличение использования беспилотников, радарных систем следующего поколения и инфракрасных тепловизионных систем".

Военная угроза со стороны Китая

Напомним, ранее разведка США сообщила о наращивании ракетного арсенала в Китае. По предоставленным данным, страна делает это для решительной борьбы за Тайвань. Известно, что количество ракет различной дальности выросло до 3450 единиц. В частности, арсенал пополнился еще 50 баллистическими ракетами средней дальности DF-26 – их общее количество достигло 550. Эти ракеты способны поражать как наземные цели, так и авианосцы, а также могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Также Пекин сумел аннексировать территорию в Южно-Китайском море, построив искусственный остров в 400 км от Вьетнама. Китай пытается легализовать захват через собственное толкование морского права, которое издание Forbes называет незаконным. Отмечается, что согласно Конвенции ООН, статус объекта фиксируется в его состоянии до мелиорации, поэтому строительство не дает КНР автоматических прав на окружающие ресурсы.

