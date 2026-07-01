Плохой знак: россияне ударили 'Молнией' без единой антенны управления, - Флэш

По словам советника министра, ранее такие решения фиксировались только на ударном БПЛА V2.

Российский беспилотник "Молния" без единой антенны управления атаковал наш объект. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале. По словам специалиста, этот БПЛА был оснащен лишь камерой и компьютером.

"Вот к чему всё идёт. Навигация, поиск цели и атака будут полностью автономными. Ранее такие решения мы фиксировали только на БПЛА V2. Я неоднократно писал, что это противник на базе V2U обучает нейронную сеть", – подчеркнул Флэш.

Сегодня украинские специалисты обнаружили подобное решение на российских ударных беспилотниках-камикадзе "Молния". Бескрестнов назвал это "плохим знаком".

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Он просит военных сообщать о находках ему или командирам, потому что "это очень важно".

Новые дроны россиян

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что на юге Украины зафиксировано появление серийного нового ударного БПЛА россиян, который они применяют против зенитных дронов ВСУ и мобильных огневых групп. Устройство оснащено аналоговой видеосистемой на частоте 3,3 ГГц, дальность полета составляет до 100 километров. Также известно, что крейсерская скорость этого дрона – 260 км/ч, "с разгонами" – до 300 км/ч. Вес боевой части – около 4–5 кг.

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