Новые реактивные дроны РФ становятся проблемой для украинской ПВО, – The Telegraph

Реактивные дроны летят значительно быстрее, и сбить их гораздо сложнее.

Киев все чаще подвергается атакам новых российских реактивных беспилотников, которые развивают скорость до 500 км/ч и вынуждают украинскую ПВО тратить дорогостоящие ракеты-перехватчики. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что за годы войны жители украинской столицы привыкли к характерному гулу иранских дронов Shahed с винтовыми двигателями. Теперь же их всё чаще сопровождает высокий свист реактивных беспилотников, которые могут лететь почти втрое быстрее предыдущих моделей и нести боевую часть массой от 50 до 90 килограммов.

Как отмечает автор публикации, во время массированной атаки в ночь на 2 июля Россия применила рекордное количество реактивных Shahed. После пролета беспилотников столица подверглась ракетному удару, который продолжался до рассвета. В результате атаки погибли не менее 20 человек, ещё 85 получили ранения, а повреждения понесли около 100 зданий.

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Издание напоминает, что за более чем четыре года полномасштабной войны Украина создала многоуровневую систему противовоздушной обороны, в которую входят дроны-перехватчики, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и вертолеты. Однако новые российские беспилотники стали серьезным вызовом для этой системы.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что скорость новых дронов превышает возможности украинских перехватчиков.

"Эти дроны больше не находятся в зоне досягаемости дронов-перехватчиков, скорость которых составляет до 300 км/ч. Это означает, что мобильные огневые группы и противодроновые перехватчики больше не могут служить основной опорой. Приходится использовать ракеты", – сказал он.

Из 496 беспилотников, запущенных Россией во время последней атаки, лишь около 30 были реактивными, хотя отдельные украинские обозреватели оценивают их количество в более чем сотню. В то же время украинские военные аналитики считают, что именно увеличение доли таких беспилотников делает комбинированные ракетные удары более эффективными.

Эксперт по авиации Богдан Долинце также обратил внимание на изменение тактики российских войск. По его словам, Россия стремится сделать атаки значительно более интенсивными, сокращая их продолжительность с 10–14 часов до примерно 4–6 часов, сохраняя при этом высокую плотность ударов.

Удар по Киеву: последние новости

Как писал УНИАН, в результате массированной российской атаки на Киев зафиксированы значительные разрушения и сотни пострадавших, среди них дети; спасатели продолжают извлекать людей из-под завалов. Число погибших постоянно росло в течение дня и к вечеру достигло как минимум 22 человек, тогда как десятки людей госпитализированы с тяжелыми травмами.

Президент Владимир Зеленский считает, что массированный обстрел Киева прошлой ночью является частью подготовки Путина к сентябрьским выборам в России. Президент также упрекнул партнеров Украины за задержки с поставками систем ПВО.

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