'Генерал Черешня' и компания STRIX разработали перехватчики реактивных 'Шахедов' (видео)

Компании планируют расширить меры по противодействию ударным БПЛА, в частности всем модификациям "Шахеда" и реактивному дрону "Герань-4".

Компании "Генерал Черешня" и STRIX заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере defense tech, AI и технологий для современного поля боя. Они планируют расширить противодействие ударным БПЛА, в частности всем модификациям "Шахеда" и реактивной "Герани-4". Об этом сообщили в компании "Генерал Черешня".

"Линейка перехватчиков "Генерал Черешня BULLET" уже базируется на кинетическом ускорителе STRIX, который прошел успешные испытания еще год назад", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что появление реактивных модификаций "Шахеда" создает новый уровень угрозы, ведь благодаря реактивному двигателю вражеские дроны способны развивать скорость до 600 км/ч.

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"Это значительно быстрее по сравнению с классическими Shahed-136, соответственно его еще сложнее сбить. Именно поэтому украинские производители дронов уже разрабатывают перехватчики под обновленные потребности", – пояснили там.

В компании напомнили, что "Генерал Черешня" – один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине. Ее флагманские продукты – перехватчики, в частности антишахед "Генерал Черешня BULLET", разработанный в тесном сотрудничестве с подразделениями.

"Другой флагман компании – "Генерал Черешня AIR", которым уже пользуются более 100 бригад. На его счету – десятки тысяч сбитых "Молний", "Ланцетов", Supercam, "Князь Вещий Олег", "Италмасов", "Орланов", "Гербер", Zala и других. А это означает спасенные жизни, позиции, логистические пути и техника", – добавили в компании "Генерал Черешня".

Напомним, компания "Генерал Черешня" прошла во второй раунд Drone Dominance Program в США, который реализует Министерство обороны для поиска производителей недорогих и эффективных ударных беспилотников для американской армии.

Также мы писали, что дроны "Генерал Черешня" вырвались в лидеры по перехвату вражеских БПЛА за март. По данным подразделений Сил безопасности и обороны, их БПЛА обеспечили 11 473 поражения, что на 5,8 тысячи больше по сравнению с предыдущим периодом.

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