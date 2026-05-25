Компания 'Генерал Черешня' вышла во второй раунд Drone Dominance Program в США

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" прошла во второй этап американской программы Drone Dominance Program (DDP), которую реализует Министерство обороны США для поиска производителей недорогих и эффективных ударных беспилотников для армии США.

Первый этап испытаний прошел 18 февраля 2026 года на военной базе Форт-Беннинг в США. Всего к участию допустили 25 компаний из разных стран мира, среди которых была и украинская компания "Генерал Черешня".

В рамках первого раунда испытаний у каждого участника было по два часа для демонстрации своего решения американским военным, после чего американские операторы самостоятельно тестировали дроны в полете и оценивали их возможности.

Основными критериями оценки стали обнаружение, фиксация и поражение цели. Кроме того, учитывались время развертывания комплекса, скорость обнаружения цели, точность поражения и другие технические параметры, а также способность компаний развернуть производство в США.

21 мая 2026 года организаторы объявили участников, прошедших во второй этап DDP. На этом этапе компании должны пройти значительно более сложные испытания.

Во второй раунд отобрали 48 компаний, которые представят свои решения в Кэмп-Грейлинг, штат Мичиган. Ожидается, что в рамках этого этапа протестируют около 78 уникальных дронов в категориях Long Range Strike (дальнего радиуса действия) и тактических БПЛА для работы в условиях ограниченного пространства.

Следующие этапы программы DDP предусматривают еще более комплексные требования к системам. Особое внимание организаторы будут уделять устойчивости систем к радиоэлектронному воздействию РЭБ-систем, потере навигации и работе в сложных условиях среды - на высоте, при низких и высоких температурах, а также при поражении более сложных и подвижных целей.

Четвертый этап, который будет финальным, предусматривает отбор ориентировочно пяти производителей. Все они должны получить заказ для Пентагона.

Как отмечается на сайте программы, бюджет Drone Dominance Program составляет 1,1 млрд долларов. Инициатива направлена на создание масштабируемых и недорогих цепочек поставок малых ударных дронов для Сухопутных войск США.

В Пентагоне отметили, что стремительное развитие войны дронов меняет характер современных боевых действий. Именно поэтому американская армия заинтересована в доступных беспилотных системах, которые можно быстро масштабировать и интегрировать в перспективные оборонные программы.

