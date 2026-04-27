Дроны 'Генерал Черешня' вышли в лидеры по перехвату вражеских БПЛА в марте

В частности, отмечен значительный рост в сегменте поражения ударных дронов типа "Молния".

Беспилотные системы украинской defence-tech компании "Генерал Черешня" продемонстрировали самый высокий абсолютный рост результативности среди средств поражения на фронте. По данным подразделений Сил безопасности и обороны, их дроны обеспечили 11 473 поражения, что на 5,8 тысячи больше по сравнению с предыдущим периодом.

Средства компании "Генерал Черешня" заняли первое место по количеству поражений вражеских дронов. Это подтверждает их эффективность в противодействии воздушным угрозам.

Кроме того, зафиксирован существенный рост и в сегменте поражения ударных дронов типа "Молния". В марте было уничтожено в три раза больше таких беспилотников по сравнению с предыдущим периодом.

По словам представителей подразделений, такая динамика объясняется кратным увеличением применения этих дронов противником для поражения позиций и укреплений. Только в светлое время суток в пределах одной полосы фиксируется от 30 до 50 ударов данным типом дронов. При этом 43% всех "Молний" были поражены с применением средств "Генерал Черешня".

Также в четыре раза увеличилась динамика уничтожений разведывательных дронов типа "Князь Вещий Олег". По итогам марта этот аппарат стал вторым по распространенности среди разведчиков после дронов ZALA. Наибольшее количество поражений беспилотников "Князь Вещий Олег" осуществлено именно дронами "Генерал Черешня".

Компания также уверенно лидирует по количеству начисленных так называемых "э-баллов" за поражения, нанесенные ее средствами. Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех производителей.

Отдельно отмечается и лидерство по количеству уникальных верифицированных целей, пораженных в дневное время, где дроны компании "Генерал Черешня" возглавляют рейтинг.

