Украина разработала зенитные дроны: эксперт объяснил, почему это важно

По его словам, для стран Ближнего Востока опыт Украины является весьма актуальным.

Украина изобрела зенитные дроны и первой начала их производить, у нас есть определенный экспортный потенциал. Об этом в эфире"Украинского радио" сказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, что уже более 10 стран обратились за консультацией к Украине относительно того, как сбивать иранские "Шахеды", что именно в этом направлении мы можем развивать, предоставлять и предлагать, он отметил, что мы можем экспортировать не только дроны-перехватчики, но и продавать в качестве интеллектуальной собственности систему построения противовоздушной обороны.

"Как правильно распределять свои ресурсы, как правильно при комбинированной атаке выстроить систему ПВО и т. д. Опыт Украины для стран Ближнего Востока очень актуален. Мы изобрели зенитные дроны и первыми начали их производить. У нас есть определенный экспортный потенциал, и это очень хорошо", - сказал Крамаров.

В то же время, по его словам, лучшее, что мы можем продать, - это специалисты, которые знают, как строить систему ПВО в современном мире.

Угрозы Ирана

Также на вопрос, стоит ли Украине серьезно относиться к угрозам Ирана из-за помощи арабским странам, офицер отметил, что "наш конфликт с Ираном начался со сбития нашего гражданского самолета". Крамаров подчеркнул:

"Это страна, которая первой предоставила России "Шахеды" и другие боеприпасы. Это страна, которая разплодила в каждой стране на Ближнем Востоке по террористической группе. Поэтому из Тегерана нам вообще не имеют права ничего говорить".

Япония готовится к войне?

Кроме того, на вопрос о том, что Япония хочет закупить украинские зенитные дроны для защиты своих островов, и точно ли она будет воевать, военный эксперт заметил, что в Юго-Восточной Азии есть "своя обезьяна с гранатой".

"Это Северная Корея. Поэтому японцы перестраховываются. "Шахед" в случае обострения ситуации полетит и на Японию. Поэтому они превентивно готовятся", - сказал он.

Сотрудничество в области дронов

Как сообщалось ранее, Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве, отметил, что Украина активно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки и может предложить некоторые технологические решения, которые могут быть реализованы совместно с американскими инженерами и существенно усовершенствованы.

По его словам, речь идет о взаимодействии и партнерстве в поиске решений украинских и американских частных оборонных компаний.

