Сегодня стало известно о намерении Украины закупить по меньшей мере сотню новейших шведских истребителей.

Первая партия шведских истребителей Gripen новой модификации может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шведский премьер отметил, что в его стране только начинается процесс развертывания производства обновленной версии Gripen - серии E.

"Поэтому, мы говорим где-то о трех годах на практике. Это то, когда мы сможем начать поставки. И дальше - вы не сможете поставить все 150 самолетов одной партией. То есть, это долгосрочный процесс", - подчеркнул Кристерссон.

Он добавил, что речь идет о финансировании и долгосрочном процессе, а не о какой-то одной краткосрочной закупке.

"Мы говорим, что в течение следующих трех лет будут возможны поставки. Это возможно. Я хочу подчеркнуть, это не то, что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность и желание. Так начинаются все процессы", - добавил шведский премьер.

При этом, Зеленский сообщил, что Украина очень рассчитывает получить от Швеции то количество новых самолетов Gripen, о котором шла речь - не менее 100 самолетов.

"А также мы будем разговаривать о других самолетах, которые не являются новейшими, чтобы каким-то образом их ускорить... поставки", - сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что Украина будет говорить об обучении украинских пилотов.

"Но самое главное - мы бы очень хотели, чтобы было политическое решение о возможности Украины купить Gripen, и построить современный воздушный флот. И сегодня эта возможность открыта", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина очень заинтересована в серьезном совместном производстве с оборонной компанией Saab.

"Мы хотим строить дроны. Мы очень заинтересованы. Мы открыты к Швеции. У нас прекрасные отношения. И у нас есть опыт через войну. У нас одни из лучших сегодня дронов в мире. Мы будем масштабироваться, и со Швецией в партнерстве", - отметил Зеленский.

Украина закупит крупную партию истребителей Gripen

Как сообщал УНИАН, Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке 100-150 новейших самолетов Gripen E. Премьер Швеции ожидает, что такое количество Украина полностью сможет получить в течение 10-15 лет.

Сейчас между правительствами подписан протокол о намерениях. Конкретного соглашения с определенными объемами, сметой и сроками еще нет.

