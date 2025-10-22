Температура в столице поднимется сразу на 3-4 градуса.

В четверг, 23 октября, в Киеве ожидается потепление. Температура повысится на 3-4 градуса, по сравнению со средой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура не опустится ниже +7°...+8°, а днем воздух прогреется до +12°...+13°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и будет снижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 23 октября ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 23 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.

