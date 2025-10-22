В четверг, 23 октября, в Киеве ожидается потепление. Температура повысится на 3-4 градуса, по сравнению со средой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура не опустится ниже +7°...+8°, а днем воздух прогреется до +12°...+13°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и будет снижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 октября
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Тернополе 23 октября ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +5°...+15°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.
В Одессе 23 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +13°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +5°...+17°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.