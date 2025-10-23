Соединенные Штаты всегда будут "заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", заявил госсекретарь.

В США все еще надеются на встречу с россиянами, несмотря на введение санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, пишет CNN.

"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, - ред.), и мы продолжим это обсуждение", - сказал Рубио журналистам в среду вечером.

По его словам, США всегда будут "заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира".

"Я думаю, что президент неоднократно в течение нескольких месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", - отметил госсекретарь.

США объявили новые санкции против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В Министерстве финансов Соединенных Штатов объяснили, что ограничения вводят "в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине". Кроме "Роснефти" и "Лукойла", санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Президент США Дональд Трамп относительно новых санкций сказал, что он "просто почувствовал, что пришло время". Также он сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Sky News считают, что нефтяные санкции США загоняют российского диктатора Владимира Путина в тупик. В то же время, как пишет издание, такой шаг несет риски для глобального рынка, ведь рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США.

