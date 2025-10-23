Швеция готова передать до 150 самолетов, созданных специально для войны с Россией.

Украина сделала важный шаг к усилению своих Воздушных сил - в среду Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E. Это может стать одним из самых масштабных соглашений в сфере обороны за все время войны, пишет Business Insider.

Gripen, созданный компанией Saab, считается идеальным самолетом для Украины, ведь спроектирован именно для противодействия российской армии. Он способен взлетать даже с поврежденных или полевых полос, требует минимального обслуживания и имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы, что помогает выживать в насыщенном угрозами небе.

"Gripen чуть больше специально создан для нужд Украины", - отметил Майкл Бонерт из RAND Corporation.

Эксперты отмечают: этот самолет лучше приспособлен к условиям современной войны, чем американские F-16 или французские Mirage, ведь его концепция - действовать даже после ударов по аэродромам. Gripen может работать с гражданских дорог, что делает его почти неуязвимым к российским атакам по инфраструктуре.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Стокгольм готов рассмотреть запрос Украины на 100-150 самолетов:

"Швеция поддерживает и хочет внести свой вклад в создание сильных и современных украинских воздушных сил".

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые Gripen могут прибыть уже в следующем году. Стоимость одного самолета оценивается в около 85 миллионов долларов, поэтому финансирование программы еще согласовывается.

Истребители Gripen для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина подписала письмо о намерениях заключить крупное соглашение о покупке самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. Речь идет о сотрудничестве и возможности начать крупное соглашение по около 100-150 истребителей Gripen серии E.

Первая партия самолетов Gripen новой модификации может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года, хотя Киев надеется на значительно более сжатые сроки поставок.

