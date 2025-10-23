Forbes: США проиграют 'войну дронов', если не будут учиться у Украины

Война в Украине заставила США пересмотреть подход к беспилотникам и их роли в обороне и наступлении.

Несмотря на самую мощную армию в мире, огромный флот и воздушные силы, Соединенные Штаты отстают в сфере беспилотных авиационных систем - технологии, которая уже определяет успех на поле боя. Как пишет Forbes со ссылкой на западных аналитиков, война дронов - это гонка, которую Америка не может позволить себе проиграть, и уроки Украины становятся для Вашингтона путеводной звездой.

Украинский опыт

До начала полномасштабного вторжения России мало кто полностью осознавал потенциал дронов. Но война показала: беспилотники стали центральным элементом современной войны. Украинская операция "Паутинка", во время которой десятки дронов уничтожили почти десяток российских бомбардировщиков на базах в тылу, доказала - будущее за беспилотными технологиями.

"Российско-украинская война полностью изменила современную войну. США должны учиться на этом опыте", - отметил Эрик Брок, гендиректор American Robotics.

Пробелы в защите

Пентагон активно развивает системы противодействия дронам (CUAS), которые сочетают обнаружение, радиоэлектронную борьбу и кинетические средства, но угроза растет быстрее, чем технологии.

Брок предупреждает, что базы США могут стать следующей целью атак "в стиле Перл-Харбор", если не будет масштабных инвестиций в новую оборонную архитектуру.

Еще одна проблема - зависимость от китайских компонентов. Многие детали для малых беспилотников поставляют именно из Китая, что создает риски для американских производителей.

"Нам нужно ускорить инновации и восстановить промышленную базу, способную производить дроны в больших масштабах", - подчеркнул Брок.

Не замена, а дополнение

Эксперты отмечают: беспилотники не вытеснят пилотируемые самолеты, а дополнят их.

"F-35 не станет устаревшим. Будущее - в интеграции пилотируемых и беспилотных систем в единую боевую силу", - отметил Брок.

Войну будущего выиграет не тот, у кого больше танков, а тот, кто быстрее адаптирует технологии дронов, заключает издание.

Война дронов - потенциал и возможности США

Как сообщал УНИАН, США десятилетиями разрабатывали и внедряли стратегии борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. Но результаты сегодня эксперты считают "недостаточными".

США целесообразно было бы включить зенитные дроны из Украины в новую концепцию защиты от БПЛА, говорится в статье Defence Express.

Впоследствии стало известно, что Украина и США работают над "мегасоглашением", согласно которому Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки.

