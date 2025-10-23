Forbes: США проиграют 'войну дронов', если не будут учиться у Украины

Несмотря на самую мощную армию в мире, огромный флот и воздушные силы, Соединенные Штаты отстают в сфере беспилотных авиационных систем - технологии, которая уже определяет успех на поле боя. Как пишет Forbes со ссылкой на западных аналитиков, война дронов - это гонка, которую Америка не может позволить себе проиграть, и уроки Украины становятся для Вашингтона путеводной звездой.
Украинский опыт
До начала полномасштабного вторжения России мало кто полностью осознавал потенциал дронов. Но война показала: беспилотники стали центральным элементом современной войны. Украинская операция "Паутинка", во время которой десятки дронов уничтожили почти десяток российских бомбардировщиков на базах в тылу, доказала - будущее за беспилотными технологиями.
"Российско-украинская война полностью изменила современную войну. США должны учиться на этом опыте", - отметил Эрик Брок, гендиректор American Robotics.
Пробелы в защите
Пентагон активно развивает системы противодействия дронам (CUAS), которые сочетают обнаружение, радиоэлектронную борьбу и кинетические средства, но угроза растет быстрее, чем технологии.
Брок предупреждает, что базы США могут стать следующей целью атак "в стиле Перл-Харбор", если не будет масштабных инвестиций в новую оборонную архитектуру.
Еще одна проблема - зависимость от китайских компонентов. Многие детали для малых беспилотников поставляют именно из Китая, что создает риски для американских производителей.
"Нам нужно ускорить инновации и восстановить промышленную базу, способную производить дроны в больших масштабах", - подчеркнул Брок.
Не замена, а дополнение
Эксперты отмечают: беспилотники не вытеснят пилотируемые самолеты, а дополнят их.
"F-35 не станет устаревшим. Будущее - в интеграции пилотируемых и беспилотных систем в единую боевую силу", - отметил Брок.
Войну будущего выиграет не тот, у кого больше танков, а тот, кто быстрее адаптирует технологии дронов, заключает издание.
Война дронов - потенциал и возможности США
Как сообщал УНИАН, США десятилетиями разрабатывали и внедряли стратегии борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. Но результаты сегодня эксперты считают "недостаточными".
США целесообразно было бы включить зенитные дроны из Украины в новую концепцию защиты от БПЛА, говорится в статье Defence Express.
Впоследствии стало известно, что Украина и США работают над "мегасоглашением", согласно которому Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки.