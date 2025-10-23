Все эти удары непосредственно влияют на возможность РФ осуществлять агрессию против Украины, отмечает капитан.

Более половины нефтеперерабатывающий заводов (НПЗ) Российской Федерации уже были атакованы нашими Силами обороны, и радиус ударов постоянно увеличивается.

Об этом заявил капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в эфире "Киев24".

"Фактически возможно оценить, насколько сильный урон мы нанесли противнику, по вторичным признакам. В частности, мы наблюдаем нехватку обычного бензина в РФ. Это касается не только гражданских, но и военных", - сказал он.

По его словам, все эти удары непосредственно влияют на возможность РФ осуществлять агрессию против Украины.

Рыженко добавил, что у россиян на определенных участках фронта есть просто банальная нехватка горючего.

"Они даже используют захваченные автозаправочные станции украинских владельцев для того, чтобы туда какие-то остатки своего горючего подвозить. Поэтому можно сказать, что действительно это влияет на возможность Российской Федерации осуществлять агрессию. Можно сказать, что более половины НПЗ Российской Федерации уже атакованы нашими Силами безопасности и обороны. И этот радиус атак постоянно увеличивается", - рассказал капитан.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь н 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ, в частности Саранский механический завод в республике Мордовия.

На территории предприятия зафиксированы взрывы. Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Также был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.

