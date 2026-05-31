Украина получила новую пусковую установку для IRIS-T, - Зеленский

Именно противоракетная оборона – один из ключевых приоритетов для Украины, подчеркнул Зеленский.

Украина получила от Германии новую пусковую установку к зенитно-ракетному комплексу IRIS-T. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но нам также нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", – прокомментировал глава государства.

Зеленский добавил, что есть и весомые договоренности со Швецией, в частности, новый пакет поддержки, в том числе и по усилению украинской авиации боевыми самолетами Gripen.

Видео дня

"Программа PURL – есть новые взносы в этом году... Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно противоракетная защита – один из ключевых приоритетов для Украины", – отметил президент.

В связи с этим он отметил, что только на этой неделе россияне выпустили против Украины более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов. Поэтому, по его словам, сильная противовоздушная оборона может обеспечить большую защиту и лишить Россию последнего преимущества.

Оружие для Украины

В начале мая стало известно, что некоторые страны Европы отказались предоставлять Украине ракеты для систем "Патриот" из-за того, что они теряют доверие к инициативе PURL.

Вас также могут заинтересовать новости: