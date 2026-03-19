Луценко заявил об уникальной возможности для Украины извлечь выгоду из экспорта своих дронов

Военнослужащий подчеркнул, что в настоящее время наблюдается большой интерес со стороны иностранцев к возможностям Украины в области беспилотной авиации, и мы не должны упустить эту возможность.

Украина не может себе позволить упустить возможность экспортировать дронные решения в страны Ближнего Востока, поскольку эту нишу для получения прибыли могут занять другие страны. Об этом военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко сказал в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас наблюдается большой интерес иностранцев с Ближнего Востока к дронным возможностям Украины, потому что им интересно вкладывать средства в эту сферу.

"Они видят, что это большая перспектива и у них большая потребность. И на сегодняшний день никто, кроме украинцев, не видит настолько глубоко в этой теме, никто, кроме украинцев, не имеет столько боевого опыта и, к сожалению, не имеет столько возможностей, чтобы использовать это в схватке с таким сложным противником, как Россия", – отметил Луценко.

Он считает, что Россия гораздо сильнее и многограннее как военный противник, чем Иран, а Украина ведет гораздо более сильную дронную войну.

Улучшение условий экспорта украинских дронов – вопрос выживания Украины

У Луценко спросили, существует ли проблема с тем, чтобы бизнесмены с Ближнего Востока напрямую обращались к украинским производителям дронов. Военный ответил, что большой проблемы нет. В то же время, сообщил он, ранее проводилась большая кампания с целью либерализации условий экспорта продукции украинских производителей дронов.

"Если мы будем себя ограничивать в экспорте дронов, то рано или поздно его займут другие производители. Они скопируют, купят, перекупят те инженерные решения, которые есть у нас, и будут получать ту прибыль, которую уже сейчас могут получить наши производители, и, как минимум, поддержать налогами наш бюджет, дать больше зарплат нашим согражданам, которые здесь работают, а в нашей войне это один из параметров нашего выживания", – подчеркнул Луценко.

В связи с этим, считает военнослужащий, разумная либерализация украинского экспорта дронов – это вопрос выживания Украины в долгосрочной перспективе, ведь война будет длительной.

Барьеры для производства оружия в Украине

Кроме того, Луценко рассказал, что наблюдает стихийную релокацию украинских производств в другие страны.

"Вследствие того, что были искусственно созданы законодательные, правовые и неправовые барьеры… Наши производители, как минимум, распределяли свои риски, создавая отдельные подразделения своих производств в Западной Европе, в Восточной Европе, в других более безопасных точках мира", – отметил Луценко.

По его словам, это происходило по ряду причин. С одной стороны, речь идет о сложности работы из-за проблем с электричеством, наличии российских ракетных ударов, проблемах с квалифицированной рабочей силой в отдельных регионах, а с другой – производителей пугала политика государства.

"В последнее время благодаря тому, что появились "белые", цивилизованные лоббисты этой индустрии, за счет того, что эта индустрия набирала силу и стала более убедительной, все-таки происходит определенная законодательная либерализация экспорта, но рэкет со стороны силовых структур у нас все еще представляет собой большой риск", – считает Луценко.

Он сказал, что страдания бизнеса от силовиков – это стандартная для Украины история.

"С этим нужно покончить", – подчеркнул военный.

Ожидания выгоды для Украины от сотрудничества со странами Ближнего Востока

"Я надеюсь, что будет происходить бартер, потому что нам мешает не только отсутствие средств… Но нам мешают еще и ограничения в предоставлении оружия. Просто не все мы можем получить из-за дефицита, различных запретов и т. д. Выход на новые рынки, на театры боевых действий – это новые виды этой оружейной дипломатии, которая позволит нам выторговать для себя возможность покупать за деньги или получать другим способом то, что не могли получить", – добавил Луценко.

Он также отметил, что к следующей зиме Украине понадобится больше защиты от баллистики.

"Поэтому, если играть на этой ближневосточной шахматной доске, у нас будет больше возможностей как-то договориться. А может, нам дадут противобаллистические решения в обмен на наши дронные решения", – выразил надежду Луценко.

Он надеется, что президент Украины Владимир Зеленский "не просчитался" и что "уникальный опыт украинских бойцов вернется большим доходом для нашего государства".

Украинцы отправились на Ближний Восток для противодействия "Шахедам"

Как сообщал УНИАН, 17 марта Зеленский сообщил, что украинские специалисты по сбиванию и противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии. В частности, 201 украинец находился на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а еще 34 были готовы к отправке. Также украинцы были на пути в Кувейт.

