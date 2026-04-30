Обнаружение 'Шахедов' по звуку: Польша перенимает опыт Украины в перехвате дронов

Польша ориентируется на украинский опыт в борьбе с такими БпЛА.

Армия Польши на полигоне ВВС в Устке, расположенном на побережье Балтийского моря, проводит испытания систем, созданных в рамках масштабной программы "Восточный щит". Как пишет Defense Express, такая программа была запущена в мае 2024 года для укрепления восточной границы страны с Беларусью и российским Калининградом.

Этот проект предусматривает строительство оборонительных сооружений и разветвленной системы наблюдения с целью предупреждения тех или иных угроз. В пресс-релизе Вооруженных сил Польши говорится, что в рамках программы "Восточный щит" проходят испытания решений для акустической разведки. Всего тестируется семь образцов, которые используют системы искусственного интеллекта и могут быть интегрированы в имеющиеся на вооружении системы управления.

"До тестирования систем акустической разведки на том же полигоне поляки провели испытания системы радиоэлектронной борьбы, которые длились с 13 по 17 апреля. Протестированные комплексы далее будут анализировать специальные рабочие группы, которые дадут оценку их потенциалу, по результатам учений оборонное ведомство Польши получит подробный отчет, а военные специалисты предоставят рекомендации относительно вариантов внедрения в войска", - объясняют в Defense Express.

Видео дня

По словам госсекретаря министерства национальной обороны Польши Цезария Томчика, Польша не может игнорировать важные уроки войны в Украине и находится "в разгаре абсолютной революции беспилотников в польской армии". Он добавил, что в настоящее время в стране есть ряд компаний, которые должны получить шанс на поставку оборонных технологий польским военным.

Томчик подчеркнул, что действительно проще купить соответствующие системы за рубежом, и в таких странах, как США или Южная Корея, есть необходимые готовые комплексы, однако "они никогда не будут точно соответствовать потребностям польской армии", и что благодаря испытаниям и исследованиям шансы получат отечественные стартапы, университеты и компании.

"Если говорить об акустических системах разведки - то это системы, которые доказали свою эффективность в Украине и стали важным компонентом в отражении атак как дальнобойных ударных дронов типа "Шахедов", так и даже крылатых ракет - они обнаруживают угрозы по звуковым волнам, в то же время интеграция искусственного интеллекта поможет наилучшим образом идентифицировать цели", - подчеркнули в Defense Express.

В то же время Украина уже построила разветвленную систему акустической разведки, а такими разработками, как акустическая система от Zvook, интересуются в НАТО.

"Новую актуальность они приобрели с началом войны в Иране, когда США и союзникам в регионе понадобилось срочно внедрять современные решения по защите от БпЛА, и тогда также сообщалось об интересе именно к украинским решениям", - напомнили аналитики.

Борьба с российскими "Шахедами" - последние новости

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что управляемые "Шахеды" залетают все глубже в тыл Украины.

"Дистанционное управление и разведывательная деятельность "Шахедов" и "Гербер" с помощью MESH-модемов становится все более актуальной. Мы фиксируем пролеты БПЛА с МЭШ-модемами все глубже в наш тыл. Сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада - Полтавы, а с юга - Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева", - объяснил эксперт.

Также в Минобороны сообщали, что украинские дроны P1-Sun перехватили более 3000 "Шахедов" с начала 2026 года. Известно, что стоимость ракеты-перехватчика составляет 20-30 тысяч долларов, тогда как цена "Шахеда" достигает 50 тысяч долларов.

