В Украине начали работать частные комплексы ПВО, – СМИ

Теперь любое предприятие может нанять частную охрану не только от воров, но и от "шахедов".

В Украине начали работать первые частные точки противовоздушной обороны. Об этом сообщает DW.

В видеорепортаже канала показано, как работает частная ПВО. Она состоит из стационарных башен с крупнокалиберными пулеметами, установленных возле охраняемого объекта, и центра дистанционного управления этими турелями.

"Эти операторы с помощью обычных игровых джойстиков управляют автоматическими турелями. Нажатия клавиши достаточно, чтобы поразить воздушную цель", – рассказывает журналистка, показывая помещение, где много людей сидят за мониторами компьютеров.

Отмечается, что оператор из безопасного места может управлять оружием, находящимся за сотни километров от него. При этом сами турели являются полуавтономными. Они распознают цели и самостоятельно на них наводятся, оператор нужен для того, чтобы подтвердить, что можно открыть огонь.

Как сообщает DW, такую защиту для частных предприятий с января предлагает компания Carmine Sky. Что важно, операторами турелей выступают гражданские сотрудники.

"Основной пролет у нас – это "шахеды". Соответственно, "шахеды" сбиваем. Вчера был сбит реактивный "шахед". Все, что попадает в зону действия турели, не будет лететь", – говорят в компании.

В сюжете отмечается, что для предоставления подобных услуг бизнесменам пришлось пройти все необходимые проверки и получить разрешения от профильных министерств и ведомств.

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя этот репортаж, отметил в своем Telegram, что частный проект появился раньше аналогичных государственных, потому что "бизнес всегда действует быстрее" и имеет меньше внутренней бюрократии.

"Подобные частные дистанционно управляемые турели с пулеметами М2 работают на расстояние до 2 километров. Их задача: прикрытие критических объектов инфраструктуры. Заказать услуги частной ПВО может любой бизнес", – добавил "Флэш".

Другие новости об вооружениях

Как писал УНИАН, по оценкам OSINT-аналитиков и даже российских провоенных блогеров, Украина существенно нарастила применение БПЛА и в последние недели восстановила преимущество в дроновой войне. ВСУ увеличили интенсивность ударов как на передовой, так и в тылу противника, расширив дальность действия и внедрив новые технологические решения.

Российские источники отмечают, что новое поколение украинских беспилотников лучше защищено от РЭБ, менее зависит от погоды и активнее использует элементы ИИ. В то же время ситуацию усугубляет кризис в российской ПВО: наблюдается дефицит ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: