РФ атаковала Одесскую область дронами и ракетами: есть погибшая, горит магистральный газопровод

Разрушены жилые дома, повреждено складское помещение для хранения табака.

Оккупационная армия России 22 июля нанесла по Одесской области комбинированный удар, что привело к гибели женщины, разрушениям и пожарам, в том числе на магистральном газопроводе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, утром 22 июля вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по жилому массиву. В частности, разрушена крыша частного дома, повреждены фасад и крыша, выбиты окна еще в двух частных домовладениях. В результате атаки погибла 61-летняя местная жительница.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины), добавила Верба.

Видео дня

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в одном из населенных пунктов вражеский БПЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом, где погибла женщина.

В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Также повреждены складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. Возник пожар, продолжается его ликвидация. На местах происшествий работают спасательные и экстренные службы.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области, в результате российской атаки возник ряд пожаров и разрушений гражданской инфраструктуры. В частности, ликвидировано возгорание сухой травы, в другом населенном пункте – масштабный пожар на складе для хранения табака, еще в одном районе спасатели потушили пожар на крыше двухэтажного жилого дома, также произошло частичное обрушение крыши частного жилого дома и т. д.

Всего к ликвидации последствий ударов было привлечено более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, накануне, 21 июля, в городе Черноморск в Одесской области из-за российской атаки пропала вода – произошла авария на водопроводной сети. Также в центре Одессы россияне повредили объекты гражданской инфраструктуры – фасад и остекление четырехэтажного жилого дома и прилегающих зданий. В центре города ранения получили четверо человек, в том числе 17-летний парень и 23-летняя девушка, которые были доставлены в больницу.

Вас также могут заинтересовать новости: