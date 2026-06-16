Появление украинской баллистики изменит статус Украины в мире, – Федоров

По словам министра обороны, в Украине нет никаких финансовых проблем с разработкой собственной баллистики.

Украина будет иметь собственную баллистическую систему, с помощью которой сможет наносить удары по России, заявил министр обороны Михаил Федоров в интервью ТСН.

"Я могу процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России", – заявил Федоров.

По его мнению, украинская баллистика способна изменить ход этой войны.

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"Она изменит вообще статус Украины в мире. Мы уже его много раз меняли. Это вообще другая лига. Поэтому я не хочу, с одной стороны, завышать ожидания, а с другой – подсказывать нашему врагу что-то", – добавил министр.

На вопрос журналиста, закладываются ли в бюджет Украины на 2027 год средства на закупку баллистики, Федоров ответил, что "нет никаких финансовых проблем с разработкой украинской баллистики".

Украинская баллистика: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, если все пойдет по плану, говорить о создании украинских противоракет как более дешевой альтернативы Patriot можно будет уже в 2027 году. Грабский отметил, что Украина уже не первый год тестирует свои баллистические ракеты на территории России, но пока о массовом производстве речи не идет. Эксперт пояснил, что, во-первых, это дорого. Кроме того, он добавил, что Украина не имела в своей истории опыта производства баллистических ракет оперативно-тактического уровня и противоракетных ракет. Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что противобаллистические ракеты являются в некотором роде новым видом вооружения не только для Украины, но и для большинства стран мира.

Также мы писали, что авиационный эксперт Константин Криволап не исключил, что Украина будет запускать в глубокий тыл России баллистическую ракету FP-9 еще во время летных испытаний. Криволап сообщил, что при разработке баллистической ракеты FP-7 была отработана технология создания твердотопливного двигателя, а двигатель для ракеты FP-9 будет испытываться в этом месяце. Авиационный эксперт добавил, что FP-7 сейчас проходит летные испытания – первую и вторую фазы, которые должны завершиться в июле. Что касается FP-9, то, по мнению эксперта, также можно начать летные испытания, но следует тщательно выбрать место.

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