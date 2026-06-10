Эксперт рассказал, сможет ли украинская баллистика уничтожить Крымский мост

Как минимум, есть шанс взять под огневой контроль въезд и выезд по Керченскому мосту.

У Российской Федерации в районе оккупированной Керчи нет средств для перехвата баллистики. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Фабрики новостей".

По его словам, в последнее время усилилось давление на Керченский мост от украинских средств поражения, российская ПВО в районе Керченского моста может сбивать практически все дроны и крылатые ракеты.

"И дроны идут, и ракеты идут, но россияне пока все сбивают. Аэроцели они практически сбивают все", - отметил Свитан.

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При этом, он считает, что ситуация может измениться, если в Украины появятся баллистические ракеты или даже ракеты для зенитно-ракетного комплекса, которые можно запускать по баллистической траектории. Их российская ПВО в районе Керчи не сможет сбить. Свитан считает:

"Там нет А-135. Это в районе Москвы развернута противобаллистическая система, в основном против межконтинентальных баллистических ракет, система А-135. Она на половину уже разрушена, но, тем не менее, она до сих пор некоторые ракеты видит и с дальностью по высоте несколько тысяч километров… Но ее нет на Керченском мосту. И как только появиться хоть какая-нибудь, даже завалявшаяся 300-километровая ракета, от были би Atacms на 300 км, они б уже по Керченскому мосту не ехали. Даже если бы мы его не разбили кассетниками, можно было бы контролировать вход и выход с Керченского моста и полностью отрезать полуостров Крым".

Он считает, что Керченскому мосту осталось стоять не долго.Также, по его мнению, россиянам уже сейчас нужно выезжать из Крыма.

Удары по логистике РФ

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков DeepState, благодаря успешным действиям Сил обороны Украины по взятию под огневой контроль логистических маршрутов на юге может значительно измениться характер боевых действий.

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