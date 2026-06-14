Украинская альтернатива Patriot - это реально: эксперт назвал сроки

Противобаллистические ракеты являются неким новым изделием не только для Украины, но и для большинства стран мира.

Говорить о создании украинских противоракет как более дешевой альтернативы Patriot мы сможем говорить в 2027 году, если все будет идти по плану. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Фабрики новостей".

"Украина уже не первый год тестирует свои баллистические ракеты по территории Российской Федерации, но пока массового производства нет. Во-первых, это достаточно дорого. И нужно понимать следующее: Украина не имела в своей истории опыта производства баллистических ракет оперативно-тактического уровня и противобаллистических", - сказала он.

Вместе с тем, эксперт обратил внимание, что противобаллистические ракеты являются неким новым изделием не только для Украины, но и для большинства стран мира.

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"Потому что можно на пальцах одной руки назвать количество стран, которые могут производить ракеты для Patriot или аналоги. Потому что ракеты, которые могут бороться с баллистической угрозой - достаточно специфические. В год Соединённые Штаты выпускают где-то порядка 600-650 ракет к Patriot, именно того типа, который рассчитан на уничтожение баллистических ракет", - отметил Грабский.

По его словам, высокая цена на такие ракеты объясняется тем, что это сложнейшее технологическое изделие, которое использует совершенно другую философию перехвата воздушных целей:

"Противобаллистическая ракета должна обязательно попасть в пикирующую, падающую на огромной скорости боеголовку. Именно поэтому среднестатистически должно быть физическое соприкосновение, потому что шрапнельное облако в случае с баллистической ракетой на конечном этапе её траектории не работает. Эта бешеная скорость не может быть нейтрализована шрапнельным облаком. То есть в неё нужно попасть".

Почему, по его словам, мы и говорим с очень большой осторожностью, когда эти ракеты могут быть произведены.

"Конечно, мы молим Бога, чтобы это получилось, чтобы всё сложилось как надо, что немецкие инфракрасные датчики или системы наведения подойдут к этим ракетам, но на всё это уходит время… Для Украины это очень серьёзный вызов… и для нас это критически важно, но время и процессы являются неумолимыми, и мы здесь особо ничего сделать не можем. Я бы сказал, что году в 2027, если все нормально будет, мы можем говорить о таких ракетах", - резюмировал эксперт.

Украинская баллистика: что известно

Как сообщал УНИАН, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года.

По его мнению, такими ракетами можно нанести массированный удар по Москве.

Он подчеркнул, что даже американскому ЗРК Patriot сложно перехватить такие ракеты.

Отвечая на вопрос, почему Украина, имея такие предприятия, как, в частноти, "Южмаш", не могла так долго создать свою балистику, Штилерман сказал, что "потребности не было".

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