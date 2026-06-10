Украина начнет бить по РФ новой баллистикой уже во время испытаний: эксперт ответил почему

В частности, будет проверяться, куда эта ракета сможет поразить цель на расстоянии 850 км.

Следует ожидать, что уже во время летных испытаний Украина будет запускать в глубокий тыл России баллистическую ракету FP-9.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сказал в эфире "Фабрики новостей". Он отметил, что российская противовоздушная оборона в основном базируется на комплексах С-300/С-400 и россияне даже не думали, что у Украины появятся дроны, которые будут летать на таких малых высотах и поражать цели в районе Санкт-Петербурга.

"Это тактика, которую позволили нам применить россияне. Потому что основная система ПВО россиян от самолетов, крупных беспилотников, крылатых и баллистических ракет основана на идее, что есть комплексы С-300/С-400, более или менее продвинутые, и эти комплексы охраняют воздушное пространство. Они не рассчитывали на то, что будут появляться такие беспилотники, которые будут летать на таких малых высотах", – отметил Криволап.

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При этом, по его словам, чтобы нельзя было поразить комплексы С-300/С-400, устанавливается другая система – "Панцирь", которая защищает эти комплексы, но не охраняет всю линию воздушного пространства. Их не хватает, чтобы все перекрыть. Например, на крышу высотного здания в Москве поставили такую систему "Панцирь". Впрочем, эта система "не может защитить всю Москву".

"Она будет защищать только какой-то отдельный объект в Сокольниках. Поэтому, когда устанавливают С-300/С-400 для защиты международного форума, куда приезжает Путин, то эта система способна сбивать самолеты, крылатые ракеты (если они будут лететь высоко), но она не способна сбивать баллистические ракеты и не способна перехватывать беспилотные летательные аппараты, которые проходят мимо систем обнаружения и заходят туда, куда хотят зайти", – пояснил Криволап.

Смогут ли россияне сбить FP-9

Как пояснил аналитик, при разработке баллистической ракеты FP-7 отработали технологию создания твердотопливного двигателя, а двигатель для ракеты FP-9 будут испытывать в этом месяце.

"Если все пойдет нормально, то дальше все понятно. FP-7 сейчас проходит летные испытания, первую и вторую фазу, и они должны завершиться в июле. После этого – государственные испытания, кодификация и принятие на вооружение. А что касается FP-9, можно начать летные [испытания], но я не знаю, где в Украине можно нанести удар на расстояние 850 км. Это нужно начинать на Львовщине, и чтобы она долетела до Донецкой и Харьковской областей, потому что иначе – как преодолеть такое расстояние в Украине? Поэтому будем бить по болотам и смотреть, куда она попадает и что там получается", – подчеркнул Криволап.

Вместе с тем, по его мнению, вероятность того, что российской ракетой 40Н6 удастся сбить украинскую баллистику, составляет 30%.

"Для того, чтобы достичь 80%, нужно запускать до 5 ракет", - сказал Криволап.

Украинская баллистика: новости

Как сообщал УНИАН, соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что для баллистической ракеты FP-9 пока не хватает собственного двигателя. Его должны испытать в этом месяце, а затем перейти к тестовым полетам. Если запуски будут успешными, то украинские ракеты могут полететь на Москву уже этим летом или же самое позднее в начале осени.

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