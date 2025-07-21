Российские пропагандисты с целью запугивания уже показали с разных ракурсов планеры, которые изготавливают в Елабуге.

Нужно очень осторожно оперировать цифрами о производстве российских "Шахедов" и комментировать удары по Украине, потому что все это вызывает ответную реакцию в обществе. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

В частности, его попросили прокомментировать прогноз немецкого генерала Кристиана Фройдинга о намерениях РФ значительно расширить мощности по выпуску дронов и запускать по Украине 2 тыс. дронов в сутки. Также военного спросили, какой ответ могут дать в таком случае ВСУ.

"Я с глубоким уважением отношусь к нашим партнерам. В частности к тем, которые нам помогают, и тем, кто просто оценивает ситуацию и держат в напряжении, то есть призывают больше помогать Украине... Всколыхнула информационное пространство эта новость. Речь шла в Украине о тысяче "Шахедов", а здесь уже - две тысячи, как немцы говорят. И реакция общества является соответствующей", - сказал Игнат.

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Он пояснил, что российская пропаганда мгновенно реагирует - использует определенные сообщения для запугивания.

"Но я все же хочу призвать экспертов, в том числе западных, осторожно оперировать этими цифрами... Если вы увидели, сразу российская пропаганда, что сделала - телеканал "Звезда" достал из "закромов" заготовленное заранее видео из Елабуги. Ясно, что не один день снимался этот ролик и они в унисон с немецким офицером показали, мол, смотрите, какая у нас огневая мощь", - рассказал Игнат.

Он пояснил, что российские пропагандисты показали с разных ракурсов только планеры, которые изготавливают в Елабуге. Это сделано с целью запугивания.

"У нас своих комментаторов хватает, которые ради хайпа со своего дивана поучают нас, как правильно организовать воздушную оборону средствами, которые есть в наличии", - сказал военный и добавил, что нужно осторожно комментировать все, что имеет отношение к российским ударам.

Предупреждение от Германии

Напомним, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в подкасте Бундесвера заявил, что россияне планируют использовать для ударов по Украине до 2 000 ударных дронов за один раз.

Он сказал, что Украине нужны "разумные меры противодействия", потому что, например, сбивать "Шахеды" системами Patriot нелогично - стоимость дронов составляет 30-50 тыс. евро, а одной ракеты к Patriot - более 5 млн. долларов. По мнению офицера, Украине нужны средства для сбивания дронов, стоимость которых составляла бы от 2 до 4 тыс. евро и надо наносить удары по военным объектам в глубоком тылу РФ.

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