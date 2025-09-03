В Дании строится завод для производства ракет и дронов, - Зеленский

Глава государства ожидает, что другие страны тоже будут совместно с Украиной создавать заводы для производства вооружения.

Украины Владимир Зеленский сообщил о совместном строительстве нового завода в Дании с целью дальнейшего производства ракет и дронов. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"В Дании строится новый завод по производству ракет и дронов. Спасибо Метте за вашу поддержку", - сообщил Зеленский.Президент Украины рассказал о договоренности, что Латвия, Литва и другие государства пойдут по этому пути и будут строить вместе с Украиной заводы.

Производство украинского оружия в Европе

Как сообщал УНИАН, весной стало известно, что Германия должна предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

Видео дня

Недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что после подписания соглашения о финансировании Германией производства в Украине дальнобойного вооружения прошло три месяца. В связи с этим, в Берлине уже положительно оценивают такую инициативу.

Вас также могут заинтересовать новости: