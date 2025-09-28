Полицейским поступило несколько сообщений о неизвестных беспилотниках.

В ночь на 28 сентября над военными объектами в Дании вновь были замечены несколько неизвестных дронов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на датские вооруженные силы.

Отмечается, что датская полиция рассказала журналистам о том, что ночью поступило несколько сообщений о неизвестных беспилотниках. Тем не менее ни одно из них не привело к закрытию воздушного пространства над датскими аэропортами.

В издании добавили, что уже 1-2 октября в Копенгагене состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран Европейского Союза, в ходе которой, в частности, планируют обсудить защиту критически важных инфраструктур и укрепление общей европейской обороноспособности.

Журналисты напомнили, что в Дании и ранее фиксировали неизвестные дроны. Например, 22 сентября это привело к закрытию аэропорта Копенгагена на несколько часов, а в ночь на 25 сентября были закрыты и другие более мелкие аэропорты в стране. Также 27 сентября по крайней мере один БПЛА был замечен над крупнейшей военной базой страны.

Реакция премьера Дании на инциденты с дронами

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датчанам стоит готовиться к новым гибридным атакам. По ее словам, страну атакует трусливый враг.

Фредериксен заявила, что власти Дании повысили уровень боевой готовности и готовятся к различным сценариям. Она объяснила, что атаки преследуют цель запутать датчан и сделать их неуверенными.

