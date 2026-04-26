Зеленский планирует обсудить мирную деоккупацию Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ

Зеленский подчеркнул, что необходимо восстановить работу ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он обсудит вопрос о мирной деоккупации Запорожской АЭС во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, была оккупирована наша ЧАЭС. Не секрет, что тогда там планировали теракты различного характера. Мы отвоевали, деоккупировали нашу станцию и, считаю, этим остановили потенциальный теракт", - рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что россияне оккупировали и Запорожскую АЭС, а также применили тяжелое оружие по атомным блокам и административным зданиям. По его словам, на ЗАЭС риски могут быть даже больше, чем на ЧАЭС.

"В конце концов Россия захватила эту станцию, шесть энергоблоков которой сегодня не работают... Чем дольше длится этот процесс, тем больше риски, в частности относительно большой атомной станции, которые могут быть даже больше, чем риски Чернобыля", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что важно заставить Москву освободить станции дипломатическим путем. Он добавил, что необходимо восстановить работу ЗАЭС.

Зеленский поделился, что уже сегодня, 26 апреля, у него состоится встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он отметил, что украинская сторона планирует поднять вопрос о деоккупации ЗАЭС мирным путем.

"Будет встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы давить на всех партнеров разговаривать с МАГАТЭ и присоединяться к инициативам и находить исключительно дипломатический путь, чтобы станция была деоккупирована мирным путем, и чтобы управление перешло в руки Украины. И тогда мы сможем зафиксировать, что, именно с этого момента это будет безопасно для людей и для планеты", - подчеркнул президент Украины.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что 14 апреля 2026 года Запорожская АЭС в тринадцатый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осталась без внешнего электроснабжения.

В МАГАТЭ отметили, что аварийные дизель-генераторы станции немедленно заработали, чтобы обеспечить электроэнергией необходимые функции безопасности. Между тем, агентство продолжает консультации с Украиной и Россией по установлению локального перемирия, чтобы обеспечить возможность ремонта еще одной линии электропередачи.

