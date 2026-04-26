'Безответственная и глупая сила': Зеленский прокомментировал российскую оккупацию ЗАЭС

Президент Украины отметил, что россияне хранят оружие на ЗАЭС и ведут оттуда обстрелы по территории Украины.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже 14 раз подвергалась полному отключению электроэнергии, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности. Выступление опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что россияне используют этот объект для своей войны:

"Россияне превратили и нашу Запорожскую атомную станцию – крупнейшую станцию в Европе – в объект для своей войны, ведут оттуда обстрелы против наших городов и сел, хранят на ЗАЭС оружие, снаряды, военную технику, заминировали периметр станции".

Отдельно президент Украины рассказал о ситуации в городе Энергодар, где расположена ЗАЭС.

"Наш город Энергодар фактически держат в заложниках. ЗАЭС уже четырнадцать раз переживала полное отключение электроэнергии", – заявил он.

Поэтому Зеленский считает, что Россия ведет себя безответственно и ее следует ограничивать ради безопасности других стран.

"Когда мир имеет дело с Россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно безответственной и во многом просто глупой силой, которую нужно реально ограничивать ради безопасности всех нас", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что против России нужно вводить сильные санкции, чтобы противостоять этому злу.

"Именно поэтому миру нужны сильные санкции, противодействие злу должно быть сильным, поддержка тех, кто защищает жизнь, тоже должна быть достаточно сильной", – добавил Зеленский.

Президент Украины считает, что один только факт, что россияне "умудрились ударить дроном даже по конфайнменту, закрывающему остатки четвертого энергоблока, свидетельствует о том, что Россия не может быть участником цивилизованных международных отношений".

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется на то, что Украина и Россия в ближайшее время достигнут перемирия вблизи ЗАЭС, чтобы специалисты смогли отремонтировать основную линию электропередач 750 кВ "Днепровская", которая питает станцию. Гросси считает, что эта договоренность уже близка, остались детали относительно того, когда и как долго будет длиться перемирие. Глава МАГАТЭ напомнил, что Украина и Россия уже пять раз договаривались о прекращении огня для ремонта линий электропередач, питающих ЗАЭС.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудит с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопрос мирной деоккупации ЗАЭС. Зеленский напомнил, что в 2022 году Россия оккупировала ЧАЭС и планировала там теракты различного характера, но Украине удалось отвоевать станцию и предотвратить потенциальный теракт. По словам Зеленского, россияне оккупировали и Запорожскую АЭС, а также применили тяжелое вооружение против атомных блоков и административных зданий. По мнению президента Украины, на ЗАЭС риски могут быть даже больше, чем на ЧАЭС.

