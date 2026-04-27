Россия атаковала территорию вблизи ЗАЭС: есть жертва

Гендиректор МАГАТЭ отмечает, что удары по АЭС или вблизи нее должны прекратиться.

Утром в понедельник, 27 апреля, беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате удара погиб водитель, сообщила в X Международная организация по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на информацию от российских чиновников, работающих на временно оккупированной атомной станции.

"ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что в результате удара беспилотника, произошедшего сегодня утром, погиб водитель в транспортной мастерской вблизи территории станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на месте происшествия, расследуют этот инцидент и будут продолжать следить за развитием ситуации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркивает, что удары по атомным электростанциям или вблизи них могут представлять угрозу ядерной безопасности, и добавляет, что они должны прекратиться.

26 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси выразил надежду, что в ближайшее время будет достигнуто перемирие вблизи ЗАЭС, что позволит отремонтировать основную линию электропередачи, через которую осуществляется внешнее питание станции.

Следует отметить, что 17 апреля ЗАЭС снова временно теряла все внешнее питание. Это 14-й зафиксированный случай с начала полномасштабного вторжения России. Вечером 26 апреля станция снова временно теряла внешнее питание и, по данным "Энергоатома", питалась от дизельных генераторов в течение полутора часов.

