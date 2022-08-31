Авто уже доставлено на передовую и помогает защитникам Украины нести службу.

Военнослужащие ВСУ при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation получили еще один автомобиль для выполнения боевых заданий на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Бойцы получили автомобиль в День независимости 24 августа. Авто уже доставлено на передовую и помогает защитникам Украины нести службу.

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Напомним, с начала полномасштабной войны при поддержке фонда Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили уже 15 автомобилей.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.