На Волчанском направлении активность врага возросла в разы: военный раскрыл замысел россиян

На Волчанском направлении за последние полторы недели активность врага возросла в разы. Сейчас противник проводит активные штурмовые действия вдоль всего участка государственной границы, чтобы зайти на новые территории. Об этом заявил старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко в эфире "Киев24".

"Враг хочет в новых местах прорвать границу, в том числе захватить позиции военнослужащих "ГАРТ". Очень большие человеческие ресурсы бросает на это противник, но мы отбиваем. Наша аэроразведка вовремя это обнаруживает на стадии формирования этих штурмовых групп еще на территории России", - отметил военный.

По словам Даниленко, по вражеским войскам работает артиллерия, реактивные системы залпового огня и дроны.

Ранее аналитики рассказали для Novaya Europe, что, несмотря на постоянное давление россиян, ВСУ борются за победу в битве за Купянск. В частности, военный и политический аналитик Александр Коваленко сообщил, что ВСУ контролируют как правый, так и левый берега города.

"Россияне периодически пытаются проникнуть в городскую зону диверсионными группами. Остатки российских штурмовых войск в городе немногочисленны. По моим оценкам, их может быть до роты, разбросанных по разным районам города. Россияне пытаются избегать боев и прячутся в руинах, что делает эти диверсионные и разведывательные группы очень трудно обнаружимыми и ликвидируемыми", - отметил эксперт.

В то же время командующий Национальной гвардией Александр Пивненко подтвердил, что бойцы "Хартии" контролируют центр Купянска и проводят зачистку города. Кроме того, он показал видео, на котором украинские военные мгновенно отреагировали на прямое попадание FPV-дрона и провели боевой контакт с российскими войсками.

