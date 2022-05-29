В период войны следует быть особенно осмотрительным в информационном пространстве, особенно жителям временно захваченных территорий.

Украинцы, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории, и которые подключены к российским сетям, могут использовать VPN-сервисы, чтобы безопасно читать украинские сайты и смотреть украинское ТВ.

Об этом говорится в заметке Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Что нужно знать о VPN

При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому интернет-провайдер на месте не узнает ваше географическое место и вебресурсы, которые вы посетили.

В то же время следует понимать, что не все VPN-сервисы полностью защищают ваш интернет-трафик. В первую очередь это касается бесплатных VPN. В таком случае:

проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных;

не используйте российские и белорусские VPN-сервисы.

Подборка VPN-сервисов, которые рекомендуют специалисты:

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

Также мы писали об онлайн-игре, благодаря которой можно блокировать российские сайты даже не выходя из укрытия.

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