Пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. Так, оккупанты на временно захваченных территориях пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, что позволило бы врагу заблокировать множество украинских и международных веб0ресурсов.
Один из способов защитить себя – пользоваться VPN. Предлагаем вашему вниманию полезную информацию относительно VPN от официального телеграмм-канала Госспецсвязи.
Что такое VPN
Простыми словами, это частная виртуальная сеть для безопасного выхода в Интернет. Используя VPN, ваш реальный IP-адрес (идентификатор в сети) не будет виден другим сервисам, с которыми вы взаимодействуете.
Обновленный IP-адрес обычно создается из другой страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но де-факто ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.
Кроме безопасного соединения, VPN-сервисы позволяют пользоваться ресурсами, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти.
В каких случаях стоит обратиться к VPN
- при использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты ваших персональных данных;
- когда необходим защищенный доступ к интернет-сети и системам во время организации удаленной работы;
- чтобы защитить себя от веб-сайтов, программ и сервисов, которые хотят отслеживать ваши действия;
- чтобы получить доступ к заблокированным оккупантам информационным ресурсам.
Как выбрать VPN
Здесь все гораздо сложнее, чем могло показаться. В Госспецсвязи, в частности, выделяют следующие критерии:
- Защита
Отдайте предпочтение VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защита от утечек через DNS и тому подобное.
- Поддержка операционных систем
Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие поколения.
- Количество одновременных активных устройств
Это может быть как 1, 10 или даже неограниченное количество одновременных подключений. Главное, чтобы вам хватило.
- Стоимость.
Само собой, VPN бывают платные и бесплатные. Платные, как правило, имеют лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.
Если вы решили остановиться на бесплатном VPN, в первую очередь проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.
Также не стоит пользоваться российскими VPN, поскольку они, вероятно, могут присылать данные российским спецслужбам.
Перечень платных VPN-сервисов, которые рекомендуют специалисты:
Несколько вариантов бесплатных VPN-сервисов:
- Hide.me – уровень конфиденциальности максимальный + имеет версии для всех ОС и браузеров;
- TunnelBear – по факту, платный VPN-сервис, но для украинцев доступно 100 ГБ трафика бесплатно;
- Hotspot Shield – простой и легкий в использовании интерфейс + высокий уровень безопасности + подходит для любого девайса.
Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. У Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.
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