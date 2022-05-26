В период войны следует защитить себя и в информационном пространстве, особенно жителям временно захваченных территорий.

Пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. Так, оккупанты на временно захваченных территориях пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, что позволило бы врагу заблокировать множество украинских и международных веб0ресурсов.

Один из способов защитить себя – пользоваться VPN. Предлагаем вашему вниманию полезную информацию относительно VPN от официального телеграмм-канала Госспецсвязи.

Что такое VPN

Простыми словами, это частная виртуальная сеть для безопасного выхода в Интернет. Используя VPN, ваш реальный IP-адрес (идентификатор в сети) не будет виден другим сервисам, с которыми вы взаимодействуете.

Обновленный IP-адрес обычно создается из другой страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но де-факто ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.

Кроме безопасного соединения, VPN-сервисы позволяют пользоваться ресурсами, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти.

В каких случаях стоит обратиться к VPN

при использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты ваших персональных данных;

когда необходим защищенный доступ к интернет-сети и системам во время организации удаленной работы;

чтобы защитить себя от веб-сайтов, программ и сервисов, которые хотят отслеживать ваши действия;

чтобы получить доступ к заблокированным оккупантам информационным ресурсам.

Как выбрать VPN

Здесь все гораздо сложнее, чем могло показаться. В Госспецсвязи, в частности, выделяют следующие критерии:

Защита

Отдайте предпочтение VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защита от утечек через DNS и тому подобное.

Поддержка операционных систем

Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие поколения.

Количество одновременных активных устройств

Это может быть как 1, 10 или даже неограниченное количество одновременных подключений. Главное, чтобы вам хватило.

Стоимость .

Само собой, VPN бывают платные и бесплатные. Платные, как правило, имеют лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.

Если вы решили остановиться на бесплатном VPN, в первую очередь проверьте репутацию сервиса в поисковике – не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.

Также не стоит пользоваться российскими VPN, поскольку они, вероятно, могут присылать данные российским спецслужбам.

Перечень платных VPN-сервисов, которые рекомендуют специалисты:

Несколько вариантов бесплатных VPN-сервисов:

Hide.me – уровень конфиденциальности максимальный + имеет версии для всех ОС и браузеров;

TunnelBear – по факту, платный VPN-сервис, но для украинцев доступно 100 ГБ трафика бесплатно;

Hotspot Shield – простой и легкий в использовании интерфейс + высокий уровень безопасности + подходит для любого девайса.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. У Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

Также мы писали об онлайн-игре, благодаря которой можно блокировать российские сайты даже не выходя из укрытия.

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