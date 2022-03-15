Нужно только иметь устройство с доступом к интернету.

Львовские IT-специалисты создали онлайн-игру, благодаря которой можно блокировать российские сайты в формате онлайн-игры, даже не выходя из укрытия.

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

"Играешь в онлайн-игру – блокируешь сайты врага: простой способ борьбы на цифровом фронте. С начала российского вторжения в Украину, львовские ИТ-специалисты создали онлайн-игру, благодаря которой можно побеждать врага, даже не выходя из укрытия. Главное иметь устройство с доступом к интернету", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за один час игры игрок может отправить около 20 тыс. запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ.

Как присоединиться к блокированию врага:

Зайдите на сайт https://playforukraine.life/;

Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN не обязательно;

Выполняйте задания, указанные на странице;

Даже если вы оставите страницу на своем компьютере или смартфоне открытой, она автоматически продолжит перегружать сайты агрессора.

В Минцифры уверяют, что игра абсолютно безопасна и не вредит браузеру.

Отмечается, что за время существования такой игры разработчики уже привлекли около 180 тысяч пользователей из разных стран, которые совершили 288 млрд атак. Было атаковано около 200 вражеских сайтов.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

До этого в ведомстве дали украинцам ряд советов по инфогигиене во время войны. Они приблизят Украину к победе.

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